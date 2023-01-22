Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Galatasaray gümbür gümbür gidiyor'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:53

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:53

Spor yazarları, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Oyun bir kez daha ‘Tavşan kaç-tazı tut’ temposuna dönüyor. İki taraf ta bazen kaçıyor bazen kovalıyor… Galatasaray, baskı yaptığı ve rakibi hataya zorladığı böyle bir kovalamaca anında, Floranus’un kendi kalesine attığı golle 59. dakikada tekrar öne geçiyor. Tempo golden sonra da değişmeden devam ediyor. İki tarafın karşılıklı ve bitmeyen baskısı iki tarafı da oyundan düşmeden oynamasını sağlıyor. Çabalara rağmen skor değişmiyor. Galatasaray liderliğini de serisini de sürdürüyor." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "Dünkü Galatasaray’ın “sarı omurga”sını izlerken Mourinho'nun yorumu geldi aklıma. Kalede Muslera, savunma lideri Nelsson, merkezde Torreira ve en uçta Icardi öyle iyi bir yapı oluşturuyorlar ki, etrafındakileri taşıyabiliyorlar zaman zaman. Telaşsız lider Icardi yine gereğini yaptı dün. Torreira ilk devrede öyle kritik iki anda devreye girdi ki, özellikle 37’deki müdahalesi gol kadar değerliydi. Belki Galatasaray’ın kanatları orta tercihleri konusunda harika bir günde değillerdi. Belki Rashica savruktu. Helton’a da takıldılar birkaç kez. Ancak her ne olursa olsun o omurganın performansı galibiyete yetti yine. Abdülkerim’in Konya’daki oyun kurucu rolünü Galatasaray’a da taşıması çok uzun sürmedi, Aralık-Ocak sürecinde yaptığı uzun isabetli pas tercihleriyle Galatasaray’ın ofansif gücünün önemli bir parçası oldu. Abdülkerim şu anda ligin en formda yerli stoperi konumunda." (Hürriyet)

"ELEŞTİREMEZSİNİZ"

Osman Şenher: "Galatasaraylı futbolcular yorgun olabilir. Alanyaspor’u kupadan elerken takım olarak çok hırpalandılar. Antalya karşısında da bunun sıkıntısını yaşadılar. Sahada bütünleşemediler. Evet iyi mücadele ettiler ama takım oyunundan uzaktılar. Orta sahada rakiplerine üstünlük sağlayamadılar. Nuri Şahin ise iki kanadı da Güray ve Floranus ile iyi kapatarak sarı-kırmızılıların daha etkili olmasını önledi. Sonuçta Süper Lig öyle bir konuma geldi ki, Galatasaray iyi oynadı, kötü oynadı kimse eleştiremez, eleştirmemesi gerekir. Bütün futbolcular yüreklerini ortaya koydular mı, koydular. İyi mücadele ettiler mi ettiler. Maçı kazanıp üç puanı alıp liderliği devam ettirdiler mi, ettiler. 12 maçtır bu takım yenilmiyor, bu da çok büyük bir başarıdır. Okan Buruk ve talebelerini kutlamak lazım." (Milliyet)

Necati Ateş: "Galatasaray'da ıcardi atıyor, Gomis giriyor atıyor. Galatasaray için muhteşem bir gidişat. Herkes mutlu şimdi camiada. Hayatta başlangıçları kimse hatırlamaz. Sezon sonu şampiyonluk gelmezse sıkıntı. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Her zaman kazanmaya oynayan bir takım. Geri düşse de taraftarın hiçbir endişesi yok. Antalyaspor'da takımın yarısı da yoktu neredeyse. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Az ve öz gittiler Galatasaray kalesine. Galatasaray'ın burada olmasındaki en büyük faktör Fernando Muslera'dır. Liderliğiyle, katkısıyla ön plana çıktı. Galatasaray'ın 10. haftada 10 golü falan vardı. İyi oynamasa da kazandı."

Fernando Muslera

"KALECİLER KONUSUNDA ŞANSLI"

Kemal Aslan: "Galatasaray etkili başladı. Galatasaray, rakip takımın topla oynamasına izin verdiği zaman rakip sarı kırmızılı takımı yorabiliyor. Galatasaray'ın kaliteli elleri ve ayakları sahneye çıktığı zaman skoru alabiliyor. 10. haftadan sonra Galatasaray'ı çıkışa geçiren etken Mertens'ti. Takımdaki rolü netleşti. İlk haftalarda savunmada adam kovalıyordu. Ne zaman ki ileriyi düşündü işte o zaman Galatasaray gol bulmaya başladı. Maç kazanabilme alışkanlığı var takımın. Yeni oyuncular geldi. Yerli oyuncu sıkıntısı Galatasaray'ın başını ağrıtabilir dedik ama burada da Okan Buruk hamleleri geldi."

Nihat Kahveci: "Yani Icardi, şu 90'dan aşağı bir gol at ya... Her vurduğun 90'a gidiyor. Biz burada hep dedik çok elit. Ben söylemiştim daha önceden gitsin 2 saat kala gelsin maçlara. 9 maç, 27 puan! 26 gol atılmış ve neredeyse maç başı 3 gol. Burada gol yemeyeceksin. Galatasaray kolay kolay gol yemiyor. Muslera gibi bir de kaleciniz varsa rahatsınız. Hatayspor maçında skoru almasına rağmen Muslera ' isterse 7-0 olsun ben gol yemem' diyor. Galatasaray kaleciler konusunda hep şanslı. Muslera inanılmaz oynuyor. Gomis'i göremedik bugün. O girse belki bir gol daha atardı Galatasaray. Galatasaray tabiri caizse gümbür gümbür gidiyor. Şimdi artık Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un maçlarını rahat rahat izleyecekler. Galatasaray taraftarı mutlu. Bu ligde içerde, dışarda bu şekilde kazanmak kolay değil. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum."