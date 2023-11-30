Spor yazarları Galatasaray - Manchester United maçını yorumladı: 'Kopenhag'a favori gidiyor'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:19

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:19

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı İngiliz ekip Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Sahada ne aksıyor Galatasaray adına? Mesela Angelino biraz daha iyi olabilir. Ndombele savunmanın yükünü daha fazla azaltabilir. Son maçın yıldızı Mertens, o maçtaki performansını sergileyebilir ya da Icardi daha etkili olabilir. Olmuyor. Ama bunun yerine başka isimler çıkıyor ön plana. Mesela geldiğinden bu yana biraz sessiz kalan Ziyech öyle bir parlıyor ki, ‘döner mi acaba?’ denilen maçı 29 ve 62’de attığı ve ancak ‘inceci’ diye tanımlanabilecek iki frikik golüyle geri getiriyor… Yetmiyor, 71’de sonradan oyuna giren Kerem’in attığı muhteşem golün asistini de yapıyor… Skor eşitlendikten sonra iki taraf için de ciddi bir nefes darlığı başlıyor. Zira hem Galatasaray bol kepçeden harcıyor girdiği net pozisyonları hem de Manchester United… Come back/ Geri dönmek bir oyun taktiği değildir ama bugün Galatasaray öyle bir dönüyor ki, gelen sadece bir puan olmasına rağmen hem seyircisinin sevinçten hem rakibinin panikten başını döndürüyor." (Cumhuriyet)

"KOPENHAG'A FAVORİ GİDİYOR"

Uğur Meleke: "Devlere kafa tutup ulusumuzu gururlandıran G.Saray Kopenhag’a da favori olarak gidiyor. Galatasaray, Bayern’le oynadığı her iki maçta da 75’inci dakikaya beraberliklerle girmişti. İki maçı da kaybetti. Çünkü 75’ten sonra Bundesliga-Süper Lig farkı da devreye girdi. Bundesliga daha yoğun oynanan bir turnuva. Daha az zaman çalınan, daha az rol yapılan bir lig. Haliyle Süper Lig’in şampiyonunun fiziksel seviyesi 75’e kadar direnebilmişti Bundesliga şampiyonuna. Galatasaray-ManU maçını izlerken hissettiklerim benzerdi. Bu yıl Süper Lig’de de, Premier Lig’de maçlar ortalama 101 dakika sürüyor. Ancak Premier Lig’de top ortalama 58:31 oyunda kalırken, Süper Lig’de bu süre 54:22... İşte o 4 dakika, görünenden daha büyük bir fark. Dün yine 75’te skor 3-3 olduktan sonra yine yorgunluklar baş gösterdi temsilcimizde. Son derece zorlu bir grupta devlere kafa tutup ulusumuzu gururlandıran Galatasaray, bu kalitesiyle bence Kopenhag’a da favori olarak gidiyor." (Hürriyet)

Ömer Üründül: "G.Saray'ın takım tertibini öğrendiğimde 'Eyvah! Okan hoca ne yaptın' dedim. İleride 3 tane fizik açıdan hazır olmayan, devamlılığı olmayan forvetin var. Bunların arkasında orta sahada fizik olarak tükenmiş bir Ndombele... Ligde zayıf rakip karşısında bile yürüyerek oynadı… Böyle bir ilk 11 ile belki çok eksiği var, ayrıca formsuz bir sezon geçiriyorlar ama ne olursa olsun ismi olan bir Premier Lig takımı. G.Saray bu kadrosuyla erken skor dezavantajına düştü. Kısa süre sonra Fernandes jeneriklik bir gol atınca moraller iyice bozuldu. Neyse ki Ziyech'in frikiğinde Onana hata yapınca fark 1'e indi ve taraftar da heveslendi. Diğer ilgimi çeken olay; Buruk'un ikinci yarıya aynı kadroyla başlaması. Torreira ve Boey gerçekten şu anda Galatasaray'ın hiçbir zaman vazgeçilmeyecek en önemli 2 oyuncusu, emeklerine helal olsun. Sevgili Okan Buruk da şansına dua etsin. Ama çekirge her zaman sıçramaz." (Sabah)

"GECEYİ MANU'YA ZEHİR ETTİ"

Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa'nın olduğu bir kez daha kanıtlandı. Manchester United önünde iyi oynarken iki gol yiyip geriye düşeceksin ama mücadeleyi bırakmayıp maça asılacaksın ve 3-1 geriye düştükten sonra bile iki gol atıp beraberliği yakalayacaksın. Galatasaray belki çok iyi oynamadı ama futbolcular müthiş mücadele etti. Eğer Sanchez savunmada, Kaan Ayhan da orta alanda oynayabilseydi Galatasaray, geceyi galibiyetle kapatırdı. Ziyech, geceyi rakibe tek başına zehir etti. İki mükemmel frikik golü attı, Kerem'in şahane golünde attığı pası verdi. Galatasaray defansı Muslera ile birlikte hatta Torreira'nın katkılarıyla da kaleyi akıllı savundu. Oliveira'nın girişi, orta sahayı toparladı ve Galatasaray'ın daha etkili pas yapmasını sağladı. Keşke Okan hoca, Oliveira'yı daha erken alsaydı. Bu 1 puan, eğer Bayern Münih gevşemezse Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlar." (Sabah)

Osman Şenher: "Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde daha farklı futbol oynuyor. Manchester United’ı hiç kimse küçümsemesin. Yok yedi eksiği varmış, antrenörüyle sorun yaşıyormuş, bunların hepsi hikaye, tay gibi bir takım. Fizik gücü mükemmel, orta sahası, forveti çok iyi basıyor. Dün takım oyununa ayak uyduramayan Ndombele biraz sallanınca United’ın her atağı rakip kalede gol tehlikesi oldu. Ndombele zamanında çok iyi futbolcu olabilir ama şu an Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak kapasitede performans ortaya koymuyor. Okan hoca daha fazlasını bekliyordu, ona güvendi, forma şansı verdi. Bir daha Avrupa kupalarında herhalde bu oyuncuya forma vermez. Sanchez’in sakatlanması, Cim Bom’un defansının dengesini bozdu. Sanchez orada mükemmel oynuyor, Kaan Ayhan da orta sahada harikalar yaratıyordu. Bir futbolcunun sakatlığı bütün takımın oyununu bozuyor. Bu sıkıntıyı da Galatasaray yaşadı." (Milliyet)