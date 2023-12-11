Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Şampiyonluk için erken hazırlık'

Yayınlanma: 11.12.2023 - 08:06

Güncelleme: 11.12.2023 - 08:06

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Bordo mavili ekip mücadeleden 3-1 üstünlükle ayrıldı. Spor yazarları mücadeledeyi değerlendirdi

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Engin Kehale: "Bordo mavililer, ceza sahasında çoğalmakta yine güçlük çekse de (en fazla 2 ya da 3 oyuncuyla bulundular) Visca’nın ortalarında Trezeguet’nin merkez koşuları tehlikenin habercisiydi. Goller de böyle organizasyonlarla geldi. Sağ kenardan Visca’nın ortasında Onuachu kafayı vurdu. Dışarı giden topu Djilobodji içeri çıkarınca, Trezeguet kafayla ağları buldu. Trabzonspor için 0-0 ve 1-0 oyunu hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Bu takım, alanı bulduğu anda çok daha rahat hücum edebilen bir yapıya sahip. Nitekim golün kısa bir süre ardından Bakasetas’ın şutu ile gelen ikinci gol, bahsettiğim alanı iyi oynamanın bir örneğiydi. Üçüncü gol ise ilk golün kopyası gibiydi. Sadece kafayı Nijeryalı yerine bu sefer Enis vurdu, Trezeguet tamamladı." (Hürriyet)

"TRABZONSPOR BAMBAŞKA BİR TAKIM OLUYOR"

Olcay Çakır: "Dün akşam Gaziantep deplasmanında Sumudica’nın başlangıç oyunuyla kafasında neler dolaştığını anladılar önce. İlk yarının ikinci bölümünde adeta şifreyi çözdüler. Ve bu oyun ikinci yarının hemen başlarında da devam ederek niyet belli edildi. Yükseğin de yükseği bir oyuncun varken bu kadar onsuz oynamaya hakları yoktu. Ona yani Onuachu’ya oynadılar. Çok buluştu ama atamadı ama onunla oynamanın hakkı teslim edildi. Visca, Bakasetas ve Trezeguet yıldızlaştılar. Trabzonspor biraz hızlanınca, biraz kenarları kullanınca bambaşka bir takım oluyor. Üstelik mevcutla bunu yapabiliyor. Bu çok önemli bir detay işte!" (Fanatik)

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN HAZIRLIK"

Erman Özgür: "Visca ve Trezeguet’nin harika asistlerine rağmen gol atmamak için adeta inat yapan Onuachu işi bitiremeyince devreye Trezeguet ve Bakasetas girdi. Üstün oyunu taçlandıran golleri atarak Trabzonspor’u rahatlattılar. Enis Destan denemesinde dönen topu tamamladı ve 2. golünü atarak galibiyeti ilan etti. Maçın yıldızları Trezeguet ve Visca oldu. Trabzonspor daha erken gibi gözükse de bir sonraki sezonun şampiyonluk oyunu için yavaş yavaş hazırlık yaptığı, kontrolü elinde tuttuğu güçlü bir oyun oynadı. Bu oyuna 2 transfer döneminde birkaç yıldız isim ilave edebilirse o zaman yeni sezon için çok iddialı bir takım ortaya çıkabilir." (Fanatik)