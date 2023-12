Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 22:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 22:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Maçtan önce konuştuk. Rakip değişik formasyonda oynuyordu biz hepsine hazırlanmıştık. Rakip bize nasıl baskı yapacak, biz bunlardan nasıl çıkacağız... Bunların hepsine çalıştık. Bugün topa daha fazla sahip olacaktı ve bunun için Mendy'yi stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık. Yüzde 60 topla oynayıp bu kadar pozisyona girmek kolay değildi" dedi.

Trabzonspor'un her zaman hedeflerinin olduğunu söyleyen Avcı, "Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Edin Visca'nın asistleri gol olsa 6-7 asist yapabilirdi. İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hale getirmek için çalışacağız. Organizasyona sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Onun için biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı ayrıca, "Bu maç trafiğine alışmak zorundayız. Bilimi, teknolojiyi, beslenmeyi iyi kullanan bir kulübüz. Kazanma alışkanlığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Bu şehrin ne istediğini ben çok iyi bilen biriyim. Biz ona tekrar dönüş yapmak istiyorum. Zaman değil sabra ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.