Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Umarız zamanı gelince Muçi'den özür dilerler'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Spor yazarları Göztepe-Trabzonspor maçını değerlendirdi.

"İZMİR'DE İKİNCİLİK BAHARI!"

Mehmet Ayan: Trabzonspor ikinci yarıya tıpkı Konyaspor maçındaki süratiyle başladı. İlk dakika dolmadan gol geldi. Göztepe ardından oyun reaksiyonu gösterdi ancak takımda haftalardır gözle görülür bitiricilik sorunu var. Bu tribün az atan az yiyen takım izlemeyi mi hak ediyor? Nitekim ikinci yarı ilk 45 ile kıyaslanmayacak kadar pozisyon buldular gole çevirmekte zorlandılar. Buldukları ise harikaydı! Trabzonspor savunmada iyi durdu. Ozan stoperlerin arasına doğru zamanlarda girdi. Serdar beklediğimden iyi oynadı. Batagov’un standardı çok yüksek. Son 20 dakika 4. stoper Onuachu oldu.

Muci 77’de maçı bitirdi. Son 3 maç 5 gol... Onuachu’nun yükünü hâlâ o paylaşıyor; takımını zirveye taşıyor. Soğukta ikincilik baharını yaşatıyor. Maçları çözüyor, gözümüzün pasını alıyor. (Hürriyet)

"TRABZONSPOR GÖZE GELMEDİ"

Cemal Ersen: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, hem kendini hem takımı geliştirmeye devam ediyor. Göreve geldiğinde burun kıvıranlar vardı. Dün akşam gördük, Tekke’nin tüm rakiplerini çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Göztepe galibiyeti de bir fikir ürünüdür.

İkinci yarıya aynı iştahla başladı ve istediği golü son haftaların yıldızı Muçi ile buldu. Aynı Muçi 76. dakikada takımını rahatlatan sayıyı kaydetti. Arnavut futbolcu uzaya mesaj gönderdi. Muçi değerli bir futbolcudur.

Ligin golcüsü Onuachu inanılmaz bir adam. Yürekten oynuyor, her şeyini veriyor takımı adına. Hücumda ya da savunmada aslanlar gibi mücadele ediyor. Bu takımın en önemli parçasıyım diyor. Onuachu’nun karakteri hangi Türk futbolcuda var? (Milliyet)

"MUÇİ ATIYOR, TRABZONSPOR COŞUYOR!"

Aksal Yavuz: Muçi’ye bir parantez açmamız gerekirse; son birkaç haftanın inanılmaz, ele avuca sığmayan adamı! Her geçen hafta başka oynuyor, üstüne koyarak gidiyor. Alındığında ‘gerek yoktu, fuzuli transfer’ diyerek yerden yere vuranların her geçen hafta yüzü kızarıyordur! Umarız zamanı gelince koca bir özür de dilerler; son üç hafta attığı gollerle Trabzonspor’a inanılmaz katkı sağlayan çocuktan.

Zubkov’un, korner atışında topa navigasyona adres girer gibi yön verip Muçi’nin ayağına yollaması, Arnavut oyuncunun aynı güzellikte cevap verip ikinci golünü atması; Trabzonsporlular adına İzmir’in dağlarında açan çiçekler kadar güzeldi!

Futbolda hakem son düdüğü çalmadan neyin ne olacağını kestirmek zordur. Pina’nın tartışmaya açık hareketi sonrası bordo-mavililerin bir eksik kalması, devamında karşılaşmanın 1-2 olması… Kalan dakikalar ve de uzatma dakikaları hiç de kolay geçmedi bordo-mavililer için. (Milliyet)

"KAZANMA AZMİ ÜST DÜZEYDEYDİ"

İskender Günen: Fatih Tekke gerçekten büyük bir iş başarmakta, alkışlıyorum. Göztepe, duran top ve serbest vuruşlarla gol üreten bir ekip. Maçın ilk yarısında oyunu kontrol eden, her ne kadar gol pozisyonu üretmese de orta alanda üstünlüğü ele alan taraf Trabzonspor'du. Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenar oyuncularının performansı çok önemli. Gerek Olaigbe gerek Zubkov adam eksiltme ve rakibin arkasına sarkma konusunda yeterlilik göstermiyorlar. Bu da iki kenardan istenilen katkı verilmediği için Onuachu ceza alanı içerisinde bir türlü topla buluşturulamıyor. İkinci yarıda ise Muçi öne çıktı. Attığı iki golle sonucu belirleyen isim oldu.

Sonuç olarak alınan 3 puan ve ligin ikinci sırasında yer almak gerçekten mükemmel ama bir dahaki hafta Beşiktaş maçında Onuachu ve Pina'dan yoksun çıkmak Trabzonspor için büyük dezavantaj olacak. (Sabah)