Trabzonsporlu Serdar Saatçı: 'Göztepe taraftarı yanlış anlamasın'

7.12.2025 23:13:00
Trabzonspor'un savunmacısı Serdar Saatçı, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası, Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı, değerlendirmelerde bulundu.

"GÖZTEPE TARAFTARI YANLIŞ ANLAMASIN"

Serdar, "Acayip bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Trabzonspor formasını giydiğimde üzerimde güçlü bir aidiyet oluşuyor. Taktiksel yönümüz kadar inanılmaz bir mücadele isteğimiz de var" diyerek sözlerine başladı.

Maç içindeki bir pozisyondan bahseden Saatçı, "Son dakikalarda bir pozisyon oldu, hırstan topu tribüne vurdum. Göztepe taraftarı yanlış anlamasın. Biz onları seviyoruz" ifadelerini kullandı.

