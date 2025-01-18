Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Rakibi küçümsersen bedelini ödersin'
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
"MAÇ SEÇİNCE"
Arif Kızılyalın: Her maç gol yemek gelenek G.Saray için. Davinson’un formsuzluğu, sağ bek karabasanı savunma sendromunun nedenleri. Sara yokken takımın futbol zekâsı düşüyor, tempo yok! Ve UEFA sınavları öncesi maç seçiyorlar. Hatay maçının ilk yarısı böyleydi. Yine de milimle ofsayta takılan bir golü, Torreira ile direğe giden topu, Yunus-Barış’ın kaçırdığı goller var. Hatay az geldi, Cemali’nin karambol golüyle öne geçti. Aslan 2. yarı Kerem’le Sallai’yi sahaya sürdü, oyunu da skoru da dengeledi. Mertens’in düşürülüşü, Osimhen’in kaleciye karşın attığı penaltı, sonrasında tonla kaçan fırsat, laubali tercihlerle değersizleşen hücumlar. Ve kaleci Bekaj’ın kurtarışları. Okan Hoca’nın Batshuayi hamlesi de sonuç getirmeyince G.Saray’ın deplasman serisi bitti. (Cumhuriyet)
"AZI DİŞLİ"
Ebru Kılıçoğlu: Sara’nın yokluğunu derinden hisseden G.Saray, Hatayspor karşısında tutuk, şut fakiri bir futbol sergiliyor. Dahası “veresiye satan” misali harcadıkça harcıyor bulduğu fırsatları. Bu tabloda tek etken G.Saray’ın kısır oyunu değil. Yeni teknik direktörü ve onun oyuncu seçimleriyle canlanan Hatayspor’un akılcı futbolu da var. Ki 28’de attıkları golle de bunu tescil ediyorlar. Okan Hoca yaptığı müdahalelerle oyunun temposunu lehlerine çeviriyor. Rakibi hataya zorlayan bu oyunda önce bir penaltı golü (Osimhen) geliyor. Sonra da rakip kaleyi abluka altına alıyor Sarı-Kırmızılılar. Ancak en olmadık golleri atan ayaklar, bu maçta sırayla en “olduk” (!) fırsatları kaçırıyor. Hatay, G.Saray’ın bir türlü vermek istemediği 2 puanı; azı dişini anestezi olmadan çeken bir dişçi gibi canını yaka yaka alıyor. (Cumhuriyet)
"MERKEZDE BERKAN - TORREIRA BAŞLAMAK YANLIŞTI"
Uğur Meleke: Karşınızda Dünya devleri var ve pekala böyle maçlarda orta sahayı sağlam tutmak isteyebilirsiniz. Ancak dün ligin belki de en problemli takımı Hatayspor’a karşı Okan Buruk’un merkezde Berkan-Torreira tercihini yadırgadım. Tuhaf bir seçimdi, zira karşınızda Bayern Münih yok! Zaten dün Mersin’de ilk 45 dakikada normal çizgisinin çok altında bir Galatasaray vardı sahada. Dün Mersin’de ilk 45 dakika boyunca temposuz, yavaş paslaşan, hücumda kaybettiği toplarda büyük boşluklar veren, bu yüzden de sürekli geri koşan bir Galatasaray vardı sahada. Tabii ki Sara’nın eksikliği kritik bir faktör. Ancak Sara’nın yokluğunda merkezde Kerem Demirbay’la değil Berkan’la başlamak tüm temel ayarlarını bozdu sarı kırmızılıların. Bu arada Galatasaray’ın dün ilk devrede yaşadığı bir başka handikap da (Sara ve Kerem Demirbay’ın yokluğunda) tüm duran toplara Mertens’in koşmasıydı. Özellikle orta çizgi yakınındaki toplara da Mertens geldi bu yüzden. 46’da Kerem Demirbay’ın girişiyle duran toplardaki bu dengesizlik ortadan kalktı sarı kırmızılılarda. (Hürriyet)
"RAKİBİ KÜÇÜMSERSEN BEDELİNİ ÖDERSİN"
Osman Şenher: Yenen gollere bakın, birbirinin kopyası. Dinamo Kiev, Ajax olmak üzere çok zor iki maç var. Okan Hoca’nın tedbirleri alması lazım. Kaan Ayhan sağ bek oynuyor. Çocuk iyi niyetle mücadele ediyor bir şey demiyorum ama o mevkide oynayacak futbolcunun daha tempolu, daha süratli, daha çabuk olması gerek. Sallai sanki o mevkide Kaan’dan daha iyi randıman verecek gibi görünüyor. Yunus bu sezonun yıldızı ama o da Başakşehir ve Hatayspor karşısında tekniğini, becerilerini sahaya koyamadı. Bir de anlayamadığım, Yunus’a ve Barış’ta çalım atma hastalığı var. Rakibi bir kere geçerlerse üç kere de top kaybı yapıyorlar. Kaybettikleri her top rakip atağına dönüşüyor. Demek ki Sara’sız bir Cim Bom düşünülemez. Sara ile beraber takımın futboluna da bir kalite geliyor. Bu kadar pas hatası yapmıyorlar. Osimhen gibi büyük bir yıldızın var, rakip iki savunma oyuncusuyla boğuşuyor. Hiç bir arkadaşı yanına gelip o bloğu dağıtmak için Nijeryalı futbolcuya yardım etmiyor. Gel de Icardi’yi arama! Bundan sonraki maçlarda dün gece olduğu gibi futbolcuların rakibini küçümsememesi lazım. Küçümsersen işte böyle bedeli ağır oluyor. Son sözüm de Belçikalı VAR hakemine... Defans futbolcusunun eli yerdeyken, top otuz santim yüksekten üzerine gelirken, oyuncu elini kaldırıyor ve topa tokat atıyor. Bu, dünyanın her tarafında, sana göre bana göre değil, kural olarak penaltıdır. (Milliyet)
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