Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ve Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 19:45
Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takıma bu maçta iki kötü haber geldi. 

İKİ İSİM DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 34. dakikada, Bahtiyar Zaynutdinov ise 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.

Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.


gedson fernandes haberleri beşiktaş haberleri galatasaray haberleri süper lig haberleri Bakhtiyar Zaynutdinov haberleri

İlgili Haberler

Fernando Santos'tan Galatasaray yanıtı: 'Bizim için önemli olan...'

Fernando Santos'tan Galatasaray yanıtı: 'Bizim için önemli olan...'
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'
Galatasaray'dan çok sert paylaşım: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'

Galatasaray'dan çok sert paylaşım: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!

Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Kenan Yıldız için rekor bonservis talebi: Tarihe geçebilir!

Kenan Yıldız için rekor bonservis talebi: Tarihe geçebilir!
Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!

Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!
Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!

Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!