Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ve Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takıma bu maçta iki kötü haber geldi.
İKİ İSİM DERBİDE YOK
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 34. dakikada, Bahtiyar Zaynutdinov ise 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.
Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
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