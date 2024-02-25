Derbi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 19:45

Güncelleme: 25.02.2024 - 21:17

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takıma bu maçta iki kötü haber geldi.

İKİ İSİM DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 34. dakikada, Bahtiyar Zaynutdinov ise 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.

Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.