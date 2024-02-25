Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:09

Güncelleme: 25.02.2024 - 20:56

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takımın golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

GEDSON DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, gördüğü sarı kart ile Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı takım, Fernando Santos yönetiminde toplamda çıktığı 8 maçın ardından ilk kez deplasmanda galip geldi. Beşiktaş ayrıca Santos yönetiminde ilk kez deplasmanda gol buldu.

Santos ile Beşiktaş ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak da ayrıca bir ilki başardı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya çıkardı ve haftayı averajla Trabzonspor'un ardından 4. tamamladı. İstanbulspor 12 puanla son sırada kaldı.

Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. İstanbulspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp, Okan, Vorobjovas, Coly, Sambissa, Ali Yaşar, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

Karşılaşmanın önemli anları | İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

90' Hakem ikinci yarının sonuna 3 dakika ekledi.

90' Mendy kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

89' Beşiktaş golü buldu. Salih'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Muçi ortasını açtı ve Aboubakar topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

88' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Gedson ve Masuaku giren oyuncular Zaynutdinov ve Amartey.

83' Muçi sol kanattan hareketlenen Masuaku'ya pasını vermek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

82' Sol kanatta topla buluşan Ali şansını uzaklardan denedi ancak top üstten farklı şekilde auta çıktı.

81' İstanbulspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Emir Gültekin giren oyuncu Eren Arda Şan.

77' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Semih ve Rashica giren oyuncular Aboubakar ve Ghezzal.

75' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Alp topu kontrol etti.

74' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Rashica pasını Semih'e verdi. Semih'in gelişine vuruşunu kaleci Alp kornere çeldi.

73' Beşiktaş'ta Colley rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Kendi yarı sahasından topla çıkmak isteyen Loshaj yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

71' Masuaku sol kanattan topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

70' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

69' Kendi yarı sahasında topla buluşan Masuaku sol kanattan savunma arkasına sarkan Rashica'ya uzun topu gönderdi ancak savunma topu kornere yolladı.

67' Gedson ön alan baskısı yaparken Ali'ye faul yaptı.

66' İstanbulspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Emrehan ve Sambissa giren oyuncular Eslem Öztürk ve Özcan Şahan

65' Muçi sol kanattan topla çıkmak istedi ama savunma araya girdi ve topu taca yolladı.

64' Beşiktaş etkili geldi. Gedson'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Semih sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

62' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cenk giren oyuncu Salih Uçan.

61' İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Sambissa ceza sahası yayındaki Emrehan'a pasını verdi. Emrehan'ın vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

60' Sağ kanattan topla çıkan Rashica çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

59' İstanbulspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Jackson giren oyuncu Mehmet Yeşil.

58' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Masuaku ortasını açtı ancak savunma topu kornere gönderdi.

56' Okan kendi yarı sahasından topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

55' Gedson ön alan baskısıyla topu kazandı ve pasını Muçi'ye verdi. Ceza sahası yayında boşta kalan Muçi uzak direğe etkili bir şut çekti ve farkı ikiye çıkardı.

54' GOL | Ernest Muçi farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

50' Omar Colley sol kanatta kendisin boşa atan Semih'e pasını vermek istedi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

48' Ön alan baskısıyla topu kazanan Muçi sağ kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı fakat top kaleci Alp Arda'da kaldı.

47' Emrehan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sambissa önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top kaleci Mert'te kaldı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.

45' Kendi yarı sahasından topla çıkan Musrati sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

39' David Sambissa sağ kanattan topla çıkmak istedi ama Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

38' Beşiktaş etkili geldi. Orta alandan topla birlikte çıkan Gedson sağ kanatta hareketlenen Rashica'ya pasını verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın vuruşu üstten auta çıktı.

36' Loshaj'ın açtığı ortada Coly'nin ön direkteki kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

35' Sağ kanatta topu kazanan Jackson son çizgiye indi ama ortasını açamadan savunma topu kornere gönderdi.

34' Beşiktaş'ta Gedson yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Musrati sağ kanattan hareketlenen Onur'a uzun pasını gönderdi ancak Ali araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

27' Mendy'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Loshaj şansını uzaklardan denedi ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

26' Orta alandan topla birlikte çıkan Jackson yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Sağ kanattan topla gelen David Sambissa uzaklardan şansını denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

24' Sol kanattan topla birlikte gelen Semih, Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasında topla buluştu ve şık bir çalımla önünü boşaltarak uzak direğe şutunu çekti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

23' GOL | Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

18' Ali Yaşar'ın sol kanattan açtığı ortada savunma arka direkte topu uzaklaştırdı.

17' Ön alan baskısıyla topu kazanan Ali topla birlikte geldi ve şutunu çekti fakat Necip'e çarpan top kornere çıktı.

16' Gedson'un kullandığı serbest vuruş direğin hemen üstünden auta çıktı.

12' Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ortasını açtı fakat Coly top Cenk'e gelmeden topu kalecisine vermeyi başardı.

11' Musrati'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onur ortasını açtı fakat Ali Yaşar'a çarpan top taca çıktı.

10' Gedson şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Alp Arda'da kaldı.

5' Onur sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.

4' Orta alanda topla buluşan Mendy çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

2' İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Jackson pasını Mendy'e verdi ancak şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.