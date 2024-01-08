Spor yazarları İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Hoş geldin Cengiz Ünder'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:38

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "İstanbulspor ve Karagümrük için kurtuluş reçetesi Atatürk Olimpiyat Stadı. Buranın gidişi dönüşü ayrı bir işkence. İstanbulspor şimdiden mucize olmazsa düşecek birinci aday. F.Bahçe için İstanbulspor mücadelesi kolay geçti. Golleriyle takımını sırtlayan Cengiz Ünder’in kariyer maçıydı. İsmail Kartal’ın öğrencileri yoluna emin adımlarla yürüyor. Fakat ikinci yarı fikstürü kolay değil. G.Saray’ın ilk yarıda yaşadığı dezavantajlı durumun aynısını şimdi onlar yaşayacak. Ara transfer 11 Ocak’ta başlıyor. Fenerbahçe iki, üç futbolcuyla yol ayrımına gidecek (Samet, Ryan Kent, Miha Zajc). Ayrıca İsmail Hoca’nın isteği doğrultusunda stopere ve 6 numaraya takviye yapılacak." (Cumhuriyet)

"MİLLİ TAKIM İÇİN GÜZEL HABER"

Uğur Meleke: "Cengiz’in bu etkili oyunu, Euro 2024 öncesi ulusal takımımız için iyi haber elbette. Ancak dünden taşan bir başka başlığın da Hakan Yakın olduğunu düşünüyorum ben. İstanbulspor zaten o takım elbiseli sporsevmez yeşil zemine girip takımı sahadan çektiğinde düştü belki de. Hakan Yakın da ben bu satırları yazarken gitmiş olabilir. Ancak Yakın’ın İstanbulspor’a oynattığı olumlu futbolu gözden kaçırmamak lazım. İstanbulspor, Yakın öncesi rakip ceza sahasında maç başına 12 kez topla buluşurken, Hakan Hoca döneminde bu sayı 18,5 olmuş. Bir kıyas yapmak gerekirse, lig üçüncüsü Trabzonspor’un bu yıl ceza alanında topla buluşma ortalaması 18." (Hürriyet)

Gürcan Bilgiç: "Ekstra dinamikler, maçı sürprize açık hale getirebilirdi. Ta ki; Fenerbahçe'nin "karakter" koyan oyuncuları böyle bir seçeneğe izin vermeyene kadar. Cengiz Ünder bu kez bayrağı taşıyan oldu. Attığı dört gol bir yana, önemli olan yedirdiği golün sorumluluğunu alıp, sahaya hırsını koymasıydı.

Tadic, şu penaltı işinden vazgeçmeli. İsmail Kartal arkasında duruyor. Doğrusunu da yapıyor. Ama kaçan, ya da kaçmak üzereyken gol olan bu atışların şanssızlıkla alakası yok. Kötü penaltı atıyor Tadic. Hakem Volkan Bayarslan'ın gördüklerini analizle ilgili problemleri sürüyor. Uzatmalarda VAR hakemi de kendisine katıldı, İsmail Yüksek'e yapılan faulü veremedi. O yüzden TFF-MHK tartışılıyor." (Sabah)

"TADİC'İN YÜRÜMEYE HALİ YOK"

Ömer Üründül: "Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu. Ama göz ardı edilmemesi gereken konu; bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik. Szymanski de bir golün asistini yaptı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama onda da fizik düşüş devam ediyor. Belli bir süre önce oynanan çok kritik Polonya- Çekya maçında takımın direkt oyuncusu olan Szymanski'nin neden 85. dakikada oyuna girdiğini düşünmekte yarar var. Bana göre en büyük sorun İsmail Kartal'ın çok inandığı Tadic... Sırp futbolcunun değil koşmak, yürüyecek hali yok. Kartal bakalım bundan sonra takımını eksik oynatmaya devam edecek mi?" (Sabah)

Ercan Güven: "2024’ü Fenerbahçe için Cengiz Ünder Yılı yapmaya fizik ve mental açıdan hazır artık. 4 golün patenti tamamen kendisinindi. Penaltı kaçırdığı için söylemiyorum; ilk penaltılarından beri “avına fırsat veren adil avcı” centilmenliğinde penaltı kullandığını ve çok kaçıracağını yazdım Tadic’in. Asıl dün oyuna ısınamaması vahim. Ya sürerse?" (Milliyet)

"HOŞ GELDİN CENGİZ ÜNDER"

İlker Yağcıoğlu: "Maçın tek cümlelik özeti "Hoş geldin Cengiz Ünder" olur. Oyunda kaldığı süre boyunca ayağına aldığı her topta İstanbul savunmasını hallaç pamuğu gibi dağıttı. Cengiz'in harika performansı bu sıkışık fikstürde son derece iyi oldu. Son olarak Emre Mor'un da Cengiz gibi bu takıma katkı yapması gerekiyor." (Takvim)

Halil Özer: "Fenerbahçe’de hedef futbolcu bir tek Cengiz Ünder kalmıştı. Ve üstelik bu adamın potansiyeli belli, ne yapacağı, neler yapacakları belli. Üstelik milli takımda yaptıkları da belli. Ama tabii Fenerbahçe’ye gelince işler değişiyor. Üstelik bir de sakatlanınca çöp muamelesi görmesi alışıldık bir durum. Onu tanıyanlar bile üstündeki forma yüzünden bu yorumu rahatlıkla yapabiliyor.

Tadic; İyisin hoşsun, rakibin oyun sisteminde değişiklikler yaptırıyorsun, psikolojik olarak katkın çok büyük ama penaltıların facia. Ya hoca penaltıcıyı değiştirecek ya da Tadic tarzını. Yoksa millet kalpten gidecek."