Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Taşlar yerine kısa sürede oturdu'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 08:54

Güncelleme: 09.10.2023 - 08:59

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "F.Bahçe, Kasımpaşa maçıyla (Avrupa dahil) galibiyet sayısını 16’ya çıkardı. Alkışlanacak bir durum. İsmail Kartal için zaman zaman “Rotasyona gidiyor” diye yazılıyor. As kadro veya yedek isimler hiç farketmiyor. Taşlar yerine kısa sürede oturdu, yabancılar çabuk uyum sağladı. İyi kenetlenme ve enerjiyle (taraftar gücü de buna dahil) başarılar peş peşe geldi. Bu hafta milli maç arası. Dönüşte Sarı-Lacivertliler önce evinde Hatayspor’la, sonra deplasmanda Pendikspor’la oynayacak." (Cumhuriyet)

"ÜÇÜNCÜ VİTESE GEREK DUYMADILAR"

Uğur Meleke: "Dün gündüz seansında Dolmabahçe’de, akşam da Kasımpaşa’da benzer senaryolar vardı. Beşiktaş’ın kalesinde Ersin’in oynadığını 44’te İstanbulspor nihayet bir korner kazanınca fark edebildi izleyiciler! Fenerbahçe kalecisi Livakovic’i de ilk kez 42’de Gökhan’ın uzaktan cılız şutunda görebildik. İstanbulspor ilk 45 dakikayı 0 (sıfır), Kasımpaşa da 0,08 gol beklentisi ile tamamladılar. Beşiktaş da Fenerbahçe de üçüncü vitese gerek duymadan kazandılar dün." (Hürriyet)

Ercan Güven: "Fenerbahçe’nin en az yorularak kazandığı galibiyet oldu Kasımpaşa maçı. Artık “imalat hatasından” şüphe duyulmayacak kadar denenmiş Fenerbahçe makinesi bu saatten sonra tek şekilde tekler gibi duruyor!.. Operatör hatası. O da zor. Şimdi, direksiyondakilerin hepsi tecrübeli, hepsi işinin ehli. Futbolcular ise sorun çıkarmak bir yana, Fenerbahçe’de oynadıkça piyasa değerlerinin artacağının farkında." (Milliyet)

"KAYIP İÇİN MUCİZE GEREK"

Engin Kehale: "Avrupa’nın 10 büyük ligi ve Süper Lig’in istatistiklerine baktığımızda, Opta verilerine göre rakiplerine Fenerbahçe’den az gol beklentisi veren bir takım yok. 8 maçta rakiplere verilen 3.6 gol beklentisi (maç başı 0.45), gerçekten olağanüstü bir başarı. Gidişata bakılırsa bizleri sezon sonuna kadar iki takımlı, inanılmaz heyecanlı bir şampiyonluk yarışı bekliyor." (Hürriyet)

İlker Yağcıoğlu: "İşin savunma tarafında da ofans tarafında da harika işler yapan bir takım izliyoruz. Açıkçası bu takım puan kaybedecek mi, merak ediyorum. Elbette puan kaybı olacaktır ama sanki büyük bir mucize olması gerek gibi duruyor. Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da lider gitmenin keyfini yaşıyor. Futbolcular her türlü övgüyü hak ediyor." (Takvim)