Spor yazarları Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş’ın oyunu hiç iç açıcı değil'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

'6 MAÇIN ARINDAN AVRUPA LİGİ'NE KALMASI ÖNEMLİ' Gülengül Altınsay: "Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki. Zaten 3-0’ın rövanşında yine değişen bir şey yok; Beşiktaş oynuyor rakip ise karşılıyor. Fakat biraz dinlendirilen Orkun’un olmaması biraz da Vlahovic’in sabit oynaması nedeniyle sonuca gidebilecek etkili akın yaratamıyoruz. Buna karşın Zalgiris uzun toplarla kontratak arıyor. Ne var ki Salih’in yönetimindeki önde baskı buna fırsat vermiyor. İkinci yarıya daha baskılı daha atak başlıyoruz. Ama forvetlerini çoğaltan rakip o hep aradığı uzun topunu buluyor ve 1-0 geriye düşüyoruz. Ardından Semih ve Oh giriyor oyuna. Ne ki Beşiktaş’ın ceza alanında organizasyon sorunu sürüyor. Sonuçta Beşiktaş’ın 6 maçın ardından Avrupa Ligi’ne kalması önemli. Fakat bu durgun, dağınık oyunda alınan mağlubiyet üzücü. Ve Vlahovic’le hücum setlerini de bulmak zorunda Kartal." (Cumhuriyet)

'BEŞİKTAŞ'IN OYUNU HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL' Attila Gökçe: "Beşiktaş’ın oyunu hiç iç açıcı değil… Evet her şeye rağmen kalite farkı görünüyor ama, Vincenzo Italiano dahil, takımda heyecansız, etkisiz ve verimsiz haller var… Bu hallerin süreklilik kazanması, sıkıntı yaratabilir. Italiano önlemini alacaktır, gereğini yapacaktır ama… Başka gariplikler de var… Dusan Vlahovic için yorum yapmak erken olabilir. Kumaşının sağlam olduğu belli. Fundamental sıkıntısı da yok. Pozisyona girdi, denedi, olmadı. Ancak Güney Koreli Hyeon-gyu Oh gibi kabına sığmayan enerjisi yok gibi. Belki de hazırlık döneminde takımla çalışmadığı için hızı, vuruşları ve zamanlaması zayıf görünüyor. Yine de iyi bir hücum oyuncusu ve golcü olduğunu unutmayalım, bekleyelim." (Milliyet)

'GOL BULMADAN MAÇI BİTİRMEK ITALIANO'YU DÜŞÜNDÜRMELİ' Güntekin Onay: "Açıkçası özel maç tadında izleyenlere asla keyif vermeyen, heyecanlandırmayan; yavaş ve yavan bir futbol vardı sahada. Top her ne kadar hep Beşiktaş’ın ayağında olsa da Zalgiris takımının da topa sahip olmak gibi bir iddiası ve talebi de yoktu. Böyle bir rakip karşısında da pozisyona girmeden gol bulamadan maçı bitirmek teknik direktör Vincenzo Italiano’yu düşündürmeli. Alanya yenilgisinin ardından tepkiler doğal olarak hakem ve VAR skandalına yöneldi. Ancak Beşiktaş gibi bir takımın ligde oynadığı Eyüp ve Alanya gibi 2 mütevazı rakip karşısında sadece 1 gol atabilmiş olmasını kimse konuşmadı. Şampiyonluğa oynayan bir takım kesinlikle minimum 2 golün üzerinde bir ortalama tutturmalı. Dün ve önceki maçlardaki gibi gol sorunu bir an önce çözülmeli." (Hürriyet)