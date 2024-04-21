Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Enis Destan böyle olmasını istedi'

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:02
Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Enis Destan böyle olmasını istedi'
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Trabzonspor, Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Aksal Yavuz: "Siz bakmayın skorun 1-2 olduğuna, kaptan Uğurcan Çakır, son dakikada o hatayı yapmamış olsaydı; son birkaç dakikada mini heyecan kasırgası yaşanmayacak, karşılaşma Trabzonspor’un karnesine en rahat deplasman maçlarından biri olarak yazılacaktı… Uzun lafın kısası, Trabzonspor, üçüncülük yolunda emin adımlarla ilerliyor, hepsinden önemlisi aldıkları galibiyet çarşamba günü oynayacakları kupa maçı öncesi büyük moral oldu… Hakkını teslim edelim; Enis böyle olmasını istedi!" (Milliyet)

"TRABZONSPOR HAKEMİ DE YENDİ"

Reha Kapsal: "Maçı yöneten Çağdaş Altay tam bir fiyaskoydu. Olmayan penaltıyı verdi. VAR hakemi İspanyol Pablo Gonzalez sayesinde doğruyu buldu ancak bu kez Trabzonspor'un Bardhi ile attığı golü; bu kez de VAR'la konuşarak iptal etti. Doğru verdiği kararın bile arkasında duramadı. Saha içindeki vücut dili, bordo-mavili oyunculara gösterdiği gereksiz kartlar ve pozisyon değerlendirmeleri nedeniyle; Trabzonspor dün akşam yalnız Kayserispor'u değil ikinci rakip olarak hakem Çağdaş Altay'ı da yenmiş oldu." (Fotomaç)

İskender Günen: "Yıllardır oyun kurucu olarak orta alanı konuşmaktayız ama dün bir kez daha gördük ki Trabzonspor'un oyun kurucusu Meunier. Çünkü top Trabzonspor'da iken sağ kenarda pozitif atak girişimlerini başlatan isim o. Trabzonspor'un attığı ilk golde Visca ile ikili oyunda geliştirdiği atak ve Enis Destan ile buluşturduğu top... Gerçekten geldiği günden beri ofansif anlamda takıma çok büyük katkılar yaptı" (Sabah)


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