Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Korku tünelinden çıktılar'

Yayınlanma: 02.10.2023 - 08:21

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:21

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7.hafta maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

"İlk yarı son saniyede atılan golle biterken, ikinci devre daha derli toplu bir Beşiktaş izledik. Sakatlığı süren Gedson Fernandes çok aranıyor. Beşiktaş, Salih ve Hadziahmetovic’le orta alanda, rakibin de 10 kişi kalmasıyla rahat bir görüntü çizdi. Ama bu görüntü kimseyi aldatmasın! Fenerbahçe ile Galatasaray’ın çekişmesi Beşiktaş’a ne getirecek göreceğiz ancak Siyah-Beyazlılar ve Şenol Güneş toparlanmazsa şampiyon olma ihtimalleri yok gibi! Çünkü ben özellikle tempolu, atak ve savunma değişimini iyi yapan, zor gol yiyen, baskılı oyununu özlediğim Beşiktaş’ı arıyorum! Çünkü kişilerle değil; takım oyunuyla maç kazanan Beşiktaş’ı arıyorum!" (Adnan Dinçer - Cumhuriyet)

"KORKU TÜNELİNDEN ÇIKTILAR"

"Trabzon ve Adana’da kaybettiği iki deplasman maçından sonra Beşiktaş çok kritik Konya yolculuğundan üç puanla döndü. Büyük bir kazanç. Puan kaybı halinde Ahmet Başkan, Şenol Hoca, futbolcular sert biçimde hak etmedikleri eleştirilere uğrayabilir, taraftar tepkileri yoğunlaşabilirdi. Korku tünelinden çıktılar. Güneşi gördüler." (Attila Gökçe - Milliyet)

"BEŞİKTAŞ ZAMANA OYNAR MI?"

Diyeceksiniz ki, "Beşiktaş kazandı" Doğru... Ancak kaygılarım var. Niye mi? Bakın, rakip on kişi kalmış, bırakın vites yükseltmeyi, tekliyor, arkadaş tekliyor! Koca Kartal, fark atma yerine skoru koruma adına, ayağa paslarla zamana oynar mı? İyi ki Aboubakar var, adam tepeden - tırnağa golcü, verin topu ona, gerisine karışmayın. Doğru dürüst pas alamıyor, kendisi yaratıyor adeta! Bunun adı bireysel beceridir, lami cimi yok!" (Bilal Meşe - Milliyet)

"JESUS'UN FENERBAHÇE'DE DENEDİĞİNE BENZİYOR"

"Şenol Güneş 'ya herrü ya merrü' dedi. Çift forvetle çıkıp farklı bir şey yapmak istedi. Ona rağmen Beşiktaş çok pozisyona giremedi. Bu kadar demoralize bir takımın gümbür gümbür oynamasını beklemiyorum tabii ki ama baskı anlamında istekli göründü Beşiktaş. Bugün Şenol Güneş'in kurduğu formasyon, geçen sezon Jesus'un Fenerbahçe'de denediği taktiğe benziyor." (Rıdvan Dilmen)