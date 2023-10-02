Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti!

Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Aboubakar, tarihe geçen bir gol attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 08:07
Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti!
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Maçta takımının ikinci golünü atan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, siyah beyazlı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Opta verilerine göre, Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi. Siyah beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.

Vincent Aboubakar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti.


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vincent aboubakar beşiktaş konyaspor

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