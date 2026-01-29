Spor yazarları Manchester City - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Galatasaray'ın gücü Manchester City'ye yetmedi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde bitiren sarı-kırmızılılar, play-off turunda oynamaya hak kazandı. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi.

"JUVENTUS-ATLETİCO VE LİVERPOL-TOTTENHAM FENA KURA SAYILMAZ!"

Uğur Meleke: Galatasaray'ın City, Paris, Real, Barcelona gibi elit bir deplasmandan iyi bir sonuç alması için herkesin yüzde yüz seviyesinde olması gerek. Dün takımın kilit ismi Torreira’nın ağrıları nedeniyle 11’de başlamaması zaten orta sahayı geçirgenleştirdi. Galatasaray’ın sağ savunması da özellikle ilk yarıda kötüydü. Sol bek Ait-Nouri ve sol açık Doku yürüyerek pozisyonlar yarattılar, iki gol de oradan geldi. Neyse ki bitiş düdüğüyle ilk 24’te bitirdi temsilcimiz.

Bu sonuçla Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid oldu. O turu geçebilirse de çeyrek finalde Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Bu 4 takımın ikisiyle lig aşamasında oynamış ve iyi sonuçlar almış olması avantaj kabul edilebilir. (Hürriyet)

"GALATASARAY'IN GÜCÜ CİTY'YE YETMEDİ"

Osman Şenher: Dün geceki maçın en güzel tarafı, Okan Buruk eksikleri çok net gördü. İyi bir takım karşısında neler yapabiliriz, gücümüz nedir? Bu soruların yanıtları için iyi bilgi sahibi oldu. Barış Alper Türkiye’de rakibe pres yapıyor, koşuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama dün gece rakibini bir kere geçemedi, en ufak bir tehlike yaratamadı.

Abdülkerim milli takım futbolcusu, iyi de futbolcu ama Haaland karşısında ne yapabilir? Haaland önce kafayla vurdu, direğin yanından dışarı attı. Daha sonra attığı golde de Abdülkerim’in yanından çok rahat geçti. Çabuk forvetler karşısında Abdülkerim gerçekten etkisiz kalıyor.

City karşısında Torreira ilk 11’de başlamadı, ilk yarı rakip her atağında pozisyon buldu. En azından yenen ikinci golde Torreira o topa vurdurmazdı. (Milliyet)

"İLKAY’IN YERİNE TORREİRA OLMALIYDI"

Levent Tüzemen: Okan hocanın tercihleri, maalesef sahaya olumlu yansımadı. İlkay, kaptan olarak çıktı ama bir lider olarak oynayamadı. G.Saray'ın orta alanı büyük zafiyet yaşadı. Avrupa maçlarında hızlı oyuncularla baş başa kaldığında hep kaybeden Abdülkerim, yenilen ilk golde iki metre önde olmasına rağmen Haaland'ın koşusuna karşılık veremedi.

Guardiola'nın sakatlığı olmasına rağmen Doku'yu 'gittiğin yere kadar oyna' anlayışıyla sahayla sürmesi, G.Saray'a ağır bedel ödetti çünkü yenilen iki golde Doku'nun asistleri vardı. Doku sakatlanıp çıktıktan sonra G.Saray oyunu biraz daha dengeledi, City kalesine daha fazla atak yapma girişiminde bulundu.

Okan hoca maçı yeniden oynamaya çalışsa, oyuna Torreira ile başlar, belki sol stoper olarak Jakobs'u kullanır, Barış'ın yerine de Yunus'u tercih ederdi. (Sabah)

"KIPIRDAYACAK FIRSAT BULAMADI!"

Ömer Üründül: Rakibin hem ilerde sprinter oyuncuları var hem da araya top atacak usta ayakları. Abdülkerim dönüp hareketlenene kadar Haaland üç metre fark atarak golü yaptı. Sonra ikinci gol de geldi. Galatasaray için artık işin daha zor olacağı görünüyordu. Neyse ki Doku sakatlanıp çıktı.

Bu maç bize gösterdi ki böyle güçlü sahneleri Türkiye ligiyle mukayese etmemek lazım. Ligimizin lokomotifi Barış, çıkana kadar kıpırdayacak fırsat dahi bulamadı. Yine en çok kafama takılan bir konu var. Takımın vazgeçilmez dinamosu Torreira bir problemi olduğu için ilk 11'de yok. Peki neden riske edilip iki farklı skor dezavantajı varken son 20 dakika oyuna giriyor? Mantıkla kesinlikle bağdaşmıyor. (Sabah)