Spor yazarları Polonya - Türkiye maçını yorumladı: 'Montella ne düşünüyor?'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:15

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:15

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçından mağlup ayrıldı.

Milli takım, deplasmanda karşılaştığı Polonya'ya 2-1 yenildi. Spor yazarları hazırlık mücadelesini değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Son 6 ayda 500 dakika futbol oynadık, penaltılar dışında tek 1 sayı yapabildik. Bu 500 dakikadan özellikle ofansif departmanda birtakım dersler çıkarmamız gerektiği ortada.

Arda Güler, Real Madrid’de aldığı her dakikanın kıymetini nasıl biliyorsa, milli takımda da bıraktığı yerden devam ediyor. O sahaya adım attığı andan itibaren maçın ritmi değişti. Onun oyununa dönüştü iş. Arda’yla birlikte dün ikinci yarıda Barış Alper ve Kenan Yıldız da hareketliydiler, etkiliydiler ve bu ön grubun Gürcistan maçına başlaması gerektiğini hissettirdiler izleyenlere." (Hürriyet)

"MONTELLA NE DÜŞÜNÜYOR?"

Ömer Üründül: "Montella'nın düşündüklerini, planladıklarını mantığımla bağdaştıramıyorum. Senelerdir en büyük sıkıntımız kadro istikrarsızlığı, birlikte oynama alışkanlığımız çok yetersiz. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçı yapıyoruz, bir önceki maçtan 7 oyuncu farklı. Santrforda Semih'e görev veriyor, diğer 9 kişiyle bir kere bile oynamamış. O da zaten hiçbir şey yapamadı. Arda ve Barış Alper ön plana çıkan isimlerdi. Kerem ve Hakan da iyi mücadele ettiler. Kolektif yapısı oturmamış bir takımla Avrupa Şampiyonası'nda en büyük gücümüz taraftar desteği ve hırsımız olacaktır." (Sabah)

Erman Özgür: "Arda Güler’i oynatmamak için deli olmak lazım, Barış Alper santrforda en iyi seçeneğimiz, Mert Günok varken oynar ve son olarak kolay gol yiyen bir takım olmaktan kurtulabilirsek kalitemiz her takıma gol bulmaya yetecektir. Ancak orta saha ve özellikle savunma hattında bu kadar vasat performansla gol yemeden maç bitirebilir miyiz? Çok zor." (Fanatik)

"GÜRCİSTAN'A ONUNLA BAŞLAMALI"

Mehmet Özdilek: "Arda çok hazır. Bu çok net, hiç tartışmaya gerek yok. Gürcistan maçına Arda ile başlamalı. İştahı ve takım içindeki liderliği genç yaşı olmasına rağmen ikinci yarıda bunu gördük. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu da Arda ve Barış'a adapte oldu. İşin içine girdi. Hakan ve Orkun'un da hücuma katkı vermesi oyunu tamamen Polonya yarı sahasına yıkmamıza neden oldu."