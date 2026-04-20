Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

"BAHAR GELMEZ"

Adnan Dinçer: "Beşiktaş ilk yarı istekli görünse de bal yapmayan arı misali sahadaydı. Düşünün takımın ilk isabetli şutunu stoper Agbadou 45+2. dakikada çekti. Cengiz Ünder geçen hafta ne yaptı da dün ilk 11’deydi anlamadım. Siyah beyazlıların elinde sadece Türkiye Kupası hedefi kalmış olabilir ancak Samsunspor gibi iyi futbol oynayan takım karşısında ortaya hiçbir şey koyamamak da neyin nesi... Uyum sorunu mu, taktik yılgınlık mı, motivasyon eksikliği mi? Hiçbiri bahane değil. Maç kaybedersiniz ama böyle değil. Birbirinin aynısı olan iki gol yiyorsan hiçbir bahanenin arkasına saklanmayacaksın. Böyle yaparsan Türkiye Kupası’nı da kazanamazsın, kulübe bahar da gelmez!" (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA SAHADA YOKTU!"

Güntekin Onay: "Beşiktaş ve teknik direktör Sergen Yalçın dünkü oyunu ve skoru kabullenmemeli. Maç kaybedilir ancak sahada gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı. Beşiktaş gibi kulüplerde kötü sonuçların ve düşük mücadele gücünün bir bedeli olmalı. Tabii eğer bu oyuncu grubu ile devam edilecekse. Beşiktaş için asıl hedef hafta içinde Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı. Ancak önümüzdeki sezon kimler bu takımda kalıcı olacak? Kimler gidecek? Bu süreç artık cevapları bulmak için de bir fırsat." (Hürriyet)

"UNUT GİTSİN"

Attila Gökçe: "Peş peşe yediği gollerden sonra Beşiktaş adeta uyudu. 90+5’e uzayan maçta Asllani’nin penaltıdan attığı golle ancak varlık gösterebildiler, yetmedi. Beşiktaş’ta özel futbolcuların “oyunsuzluğu” da dikkat çekiciydi. Cengiz top kayıplarıyla kötü performans gösterdi. Orkun’un oyundan çıkması ise tam bir teslimiyet görüntüsüydü. Peki bu maçın Türkiye Kupası’ndaki performansa etkisi olur mu? Olur. Hem de olumlu, kışkırtıcı bir etkisi olur. Çünkü oradaki hedefin kıymetini hem futbolcular, hem de Sergen Hoca biliyor. Eskilerin böyle keyifsiz durumlar için söylediği bir söz vardır: Unut gitsin! Bu söz en çok Beşiktaş’ın işine yarayabilir." (Milliyet)

"GELECEK İÇİN YETERLİ Mİ?"

Cem Dizdar: "Beşiktaş’ta iddia, gelecek sezonunun takımını kurmak... Lakin bunun için gereken teknik donanım mevcut mu, işte esas tartışılması gereken soru bu. Devre arası getirilen ve parlak başlangıç yaptıkları düşünülen oyuncuların gözle görülen düşüşleri nasıl açıklanmalı acaba? Görünen o ki, Beşiktaş için bu geleceği planlama serüveni hayli sancılı olacak. Samsun’da oynanan ve kaybedilen maçtaki takım davranışı lig bitmeden bir iki kez daha tekrarlanırsa ‘teknik tartışma’lar da kaçınılmaz olur… Futbol, çok bilinmeyenli bir denklemdir ve ’Ben biliyorum’ diyenleri mahcup etme konusunda da hayli mahirdir." (Fanatik)