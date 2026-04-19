Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş açıklama: '3 puanı neredeyse ezerek aldık'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Samsunspor taraftarı mükemmeldi, inanılmaz desteklediler. Böyle desteklesinler, bu oyuncular, önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık" dedi.

Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.