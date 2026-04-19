Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş açıklama: '3 puanı neredeyse ezerek aldık'

19.04.2026 20:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Yıldırım, "Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Samsunspor taraftarı mükemmeldi, inanılmaz desteklediler. Böyle desteklesinler, bu oyuncular, önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık" dedi.

Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #beşiktaş #samsunspor #Yüksel Yıldırım

İlgili Haberler

Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Rick Van Drongelen, pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.
Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetti.