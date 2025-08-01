Spor yazarları Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Solskjaer bu krizi çözebilecek biri değil'

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah-beyazlılar Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynadığı ikinci maçı ve siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ'IN DURUMU GERÇEKTEN TRAJİK'

Adnan Dinçer: "Beşiktaş’ın durumu gerçekten trajik! Son 2 sezona damga vuran birçok olayın etkisi artarak devam ediyor. Başkan da hoca da değişse futbolda değişen bir şey olmuyor. “Şampiyonluğa oynayacağız” diye takım kuracağını söyleyen yönetim, Gedson gibi önemli bir ismin satışına onay verebiliyor. Beşiktaş ne savunma yapabiliyor ne de hücum... Kadro kalitesi çok yetersiz. Herkes sahada adeta yalnız adam, Solskjaer de dahil. Sonuç ortada; Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında “dünyalar kadar” fark var! O fark da Beşiktaş’ın elenmesi için yetip de arttı bile. Beşiktaş’ta herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli çünkü daha sezon başlamadı!" (Cumhuriyet)

'SOLSKJAER BU KRİZİ ÇÖZEBİLECEK BİRİ DEĞİL'

Güntekin Onay: "Beşiktaş’ın acilen bir şoka ihtiyacı var. Ole Gunnar Solskjaer bu krizi çözebilecek bir teknik adam asla değil. 3-4 kaliteli transfer yapılsa dahi özgüveni yüksek, hırslı, zeki ve yaratıcı bir teknik adama ihtiyaç var. Aksi takdirde bu Beşiktaş şu anda hiçbir hedefi için yarışacak durumda değil." (Hürriyet)

'ÇIKIŞ ZOR GÖRÜNÜYOR'

Cem Dizdar: "Nice zamandır tribülanstan çıkamayan, çıkış yolunu klasikleşmiş ‘Transferci politikalarda’ arayan Beşiktaş’ta başta Solskjaer olmak üzere idari ve teknik kadro sorunların nedenlerini tüm berraklığıyla kendi kamuoyuna açıklamak zorunda. Yoksa gittikçe krize evrilecek gibi görünen bu durumdan çıkış zor görünüyor." (Fanatik)