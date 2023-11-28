Spor yazarları Sivasspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Orta sahayı pasaportsuz geçtiler'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:46

Güncelleme: 28.11.2023 - 09:46

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri Trabzon ilk devrelerde hiç gol yememişti. 360 dakika boyunca hiç geriye düşmemişti. Sivas’ta yirminci dakikada 2-0 geriye düşerek bambaşka bir sınavla karşı karşıya kaldılar bir anda. Bu sınav karşısında Avcı’nın tercihi Rus ruleti oldu: 37’de Baniya sakatlanınca Mendy’yi stopere çekip Trezeguet’yi ekledi ön tarafa." (Hürriyet)

"UĞURCAN'IN DEĞERİNİ ANLADINIZ MI?"

Cemal Ersen: "Hevesi kırılmasın ama, kaleyi devralan Muhammet Taha kritik pozisyonlarda tecrübesizliğini hissettirdi. Abdullah hocanın zorlu görevleri arasına yedek bekleyen kalecisini hazırlamak da eklendi. Yerli yersiz eleştirenlere soruyorum; Şimdi anladınız mı kaptan Uğurcan’ın değerini?" (Milliyet)

"ORTA SAHAYI PASAPORTSUZ GEÇTİLER"

Aksal Yavuz: "Hadi Muhammet Taha, tecrübesiz diyelim, ya stoperlerin adam paylaşımlarına ne demeli? Elli metre top sürerek kırmızı-beyazlı takımın ilk golünü atan Saiz’in orta sahayı elini, kolunu sallayarak geçmesi de çabası… Gerçi her iki takım oyuncuları maç boyunca orta sahayı pasaportsuz geçtiler ya!

Tamam genç Muhammet Taha’nın ilk maçı, bordo-mavililerin yediği üçüncü golde Eren’in yaptığı inanılmaz hata acemilikten başka bir şey değil. Milli takım oyuncusunun böyle bir hatayı yapması hakikaten şaka gibi. Eren’in hatası var da faul kokan pozisyonda hakemin hatası yok mu sanıyorsunuz, olmazsa şaşırırdık!" (Milliyet)