Abdullah Avcı'dan iç transfer planlaması: Trabzonspor'da 7 isim için ayrılık kararı alındı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:13

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:16

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı.

Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden kurmayların 7 oyuncuya veda edebileceği aktarıldı. Karadeniz devinde iç transferde dikkat çeken hamlelerde de bulunulabileceği vurgulandı.

3 İSİM KİRALIK GİDEBİLİR

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da forma şansı bulamayan genç oyuncuların gelişimi adına kiralanması kararı alındı. Bordo-mavililerde Kerem Şen, Göktan Gürpüz ve Tonio Teklic'in gelişimleri adına kiralık olarak ayrılmasının planlandığı belirtildi.

4 OYUNCU İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Karadeniz temsilcisinde sezon başında transfer edilen ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan isimlerden Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourbelis'e gelecek tekliflerin değerlendirilmesinin beklendiği vurgulandı. Öte yandan bordo-mavililerde Enis Bardhi ile Umut Bozok için gelecek tekliflerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.

AVCI'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anastasios Bakasetas konusunda henüz karar verilmediği öğrenildi. Bordo-mavililerin yeni sözleşme teklifini şu ana kadar kabul etmeyen Yunan on numara için Abdullah Avcı'nın kararının belirleyici olacağı belirtildi.

ENİS DESTAN'A YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Enis Destan konusunda da karara varıldığı öğrenildi. Bordo-mavili kurmayların genç forvetin 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi. Enis Destan'a önerilecek yeni sözleşmede iyileştirilmiş koşulların yer alacağı kaydedildi.

Bordo-mavililerin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nicolas Pepe'nin temsilcisiyle masaya oturacağı aktarıldı. Nicolas Pepe'nin temsilcisiyle yapılacak görüşmelerde sözleşme yenileme zemininin aranacağı vurgulandı.

NICOLAS PEPE VE PAUL ONUACHU

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan opsiyonsuz kiraladığı Paul Onuachu için de hamle yapmasının planlandığı belirtildi. Bordo-mavililerin, Southampton ile görüşecek Paul Onuachu'nun şartlarını öğreneceği kaydedildi.