Spor yazarları Sparta Prag - Galatasaray maçını yorumladı: 'Çengelli iğne ile tutturulmuş adamlar'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:28

Güncelleme: 23.02.2024 - 09:28

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Berkan’a karşı oynayan hemen her takımın sağ kanat oyuncusu yıldızlaşıyor: Gaziantepli Sorescu, Samsunlu Zeki Yavru, Sparta Praglı Preciado, Olatunji ve sonradan giren Tuçi... Bu sezon tüm cephelerde toplam 1 golü olan Preciado, Galatasaray’a karşı 180 dakikada 2 gol-1 asistle oynadı. Bu kadarı tesadüf olmamalı sanırım. Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa macerasında bir diğer zaafı da, beraberliğin yeterli görüldüğü maçlarda gereğinden fazla pasif davranılması oldu. Kopenhag deplasmanında bir iştah sorunu söz konusuydu. Dün de 16’ncı dakikada skor 1-1 olduktan sonra, özellikle de 46-70 arası takım sakinleştirici almış gibiydi. Bu aşırı korumacı tutum, turu Sparta Prag’a teslim etti maalesef." (Hürriyet)

"YILIN EN KÖTÜ 45 DAKİKASI"

Engin Kehale: "Sezon boyunca Angelino-Kazımcan’ın sol bekteki zaafları üzerinden dönen tartışmalar, ikisinin de olmadığı bir senaryoda Galatasaray’ın hız ve kademe sorunu yaşayacağını pek hesaba katmamıştı. Şüphesiz ki Köhn Avrupa listesine yetişmiş olsa, bugün başka bir maç yazısının satırları okunacaktı. Erken geriye düşmenin ardından çabuk tepki verip, duran toptan Abdülkerim ile bulduğumuz gol, ilk yarının geri kalan bölümünde oyunun kontrolünü Galatasaray’da olmasını sağladı. Anthony Taylor, Barış Alper’in pozisyonunda düdüğü çalsa bambaşka bir yere gidebilecek maç, ikinci yarıda kâbusa dönüştü. Sarı kırmızılılar, geleneksel 45-60 arası tempo düşüklüğünü skor dezavantajını rakibe vermeden tamamlamayı başarsa da Kaan’ın kırmızı kartıyla dengeler iyice bozuldu." (Hürriyet)

"ASLAN'A YAKIŞMADI"

Erman Özgür: "Kırmızı kart ile beraber Sparta Prag hamleleri çok çabuk karşılığını verirken Okan Buruk hamleleri oyuna ilk kez Galatasaray’ın oyununa bir şey katmadı. Kaan Ayhan eksik bırakmasının yanında savunduğu kanat da o olmayınca zayıf düştü. Zeleny ve Tuci golünde Berkan, Haraslin golünde Davinson Sanchez çok önemli hatalar yaptılar. Ama en önemlisi ilk maçta da eksik kalan Galatasaray’ın aynı tepkiyi deplasmanda veremeyişi oldu. Kuchta dağınık görüntümüze son darbeyi vurdu. Rövanş maçındaki oyun, bireysel hatalar ve Kaan Ayhan’ın amatörlüğü Galatasaray’a hiç yakışmadı ve bu Türkiye’yi aşmış gözüken kadro Avrupa defterini kapatmış oldu." (Fanatik)

"ÇENGELLİ İĞNE İLE TUTTURULMUŞ ADAMLAR"

Bülent Timurlenk: "Okan Buruk'un takımının oyunun üç ihtimalinden ikisi cebindeydi, olmadı… Olmaması için de G.Saray kendi cephesinde yeteri kadar sebep biriktirip gelmişti bu tura. İki beki olmadan çengelli iğne ile tutturulmuş adamlarla S.Prag gibi yeteneği belki tartışmalı ama sert bir rakip karşısında iki maçı da yarım saat 10 kişi oynamanın da yükü eklenince Avrupa'ya veda mektubu yazıldı. Dün ilk golün ardından Abdülkerim'in smacı sonrasında oyunu tuttuğunda Buruk'un takımı rakip affetmemeliydi. Sanchez ve Abdülkerim'in alkışlık oyunları yetmedi. Kerem'in ilk yarıda 6 ikili mücadeleyi kaybetmesi, yenilenler kadar rakibin kaçırdıklarındaki basit pas hataları, top kayıpları Buruk'a bu sezon deplasmanda en ağır mağlubiyeti yaşattı. Zaha-İcardi-Tete ile bağlantının koptuğu, Sergio'nun orta sahada tek kaldığı dakikalarda Buruk bütün kurşunlarını sıkmıştı ama vedanın sorumlusu iki beki bu tura yetiştiremeyen yönetimin yaptığı harakiridir…" (Sabah)