Spor yazarları St. Patrick's - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş, Shakhtar maçlarından ders almış'

Spor yazarları, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın deplasmanda St. Patrick's'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ, SHAKHTAR MAÇLARINDAN DERS ALMIŞ'

Adnan Dinçer: "Beşiktaş, Shakhtar maçlarından ders almış olacak ki St. Patrick’s karşısında özellikle ilk yarıda beklenenin üstünde bir performans gösterdi. 45 dakikada 4-0’lık skor, Abraham’ın 3 golle yıldızlaşması, saha içindeki organizasyon, Ole Solskjaer’in “Bize zaman verin” sözünün ispatı gibiydi. Burada rakibin kalitesinin bu seviyeler için yetersiz kaldığının altını çizmeliyim. Ancak ikinci devre, İrlanda ekibi özellikle golü bulduktan sonra Beşiktaş savunmasını baya yıprattı. Bu da Siyah-Beyazlıların ne kadar kırılgan yapıda olduğunu gösteriyor. İşte burada oyuncu kalitesi çok önemli. Kartal, henüz o seviyede oyuncularla sahada yer almıyor. Avrupa Ligi değil de sanki Konferans Ligi, Beşiktaş’ın daha dişine göre gibi! Ne dersiniz?" (Cumhuriyet)

'ABRAHAM'IN HAT-TRICK YAPMASI BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ'

Güntekin Onay: "Orkun Kökçü’nün orta alanda organize ettiği Beşiktaş’ta ilk 45 dakikada Joao Mario da teknik kalitesi ve hızlı düşünebilen oyun zekasıyla fark yarattı. Rafa Silva hâlâ tam hazır değil ama bazı dokunuşlarıyla kalitesini ortaya koydu. Beşiktaş açısından dün akşamki skor kadar sevindirici olan yeni transfer Tammy Abraham’ın hat-trick yapmasıydı. Rakip ne kadar zayıf olursa olsun bir Avrupa maçında deplasmanda 3 gol atmak çok değerli. Çünkü santrforlar gol attıkça kendini bulur ve böyle beslenir." (Hürriyet)

'İLK YARIDA EN ÇOK FARK YARATAN OYUNCUSU JOAO MARİO OLDU'

Ali Gültiken: "Rakip kim olursa olsun zayıf veya güçlü bir şeyi değiştirmez. Bu tür durumlarda yüzde yüz performansla sahada bir şeylerin değiştiğini göstermek önemli. Beşiktaş oyunun ilk yarısında bunun sinyallerini verdi. Abraham da ilk yarıda attığı 3 golle en azından santrfor bölgesi için şimdilik bir sıkıntı olmadığını ortaya koydu. Orkun'un biraz daha takıma adapte olduğunu gördük. Rafa her zamanki Rafa Silva'ydı. Dünün özellikle ilk yarıda en çok fark yaratan oyuncusu Joao Mario oldu. Çok klas ve yetenekli bir oyuncu. Kale hedefli ve yüksek tempoya ulaştığı zaman skora da asiste de önemli katkılar yapabilecek bir kalitesi var. Dün oyunun ilk yarısında bu yeteneklerini bir kez daha gördük." (Sabah)

'YANILTICI OLABİLİR'

Serkan Akcan: "Beşiktaş’ın Konferans Ligi ön eleme turunda St.Patricks’e karşı farklı kazanması yanıltıcı olabilir. Rakibine karşı, ‘İlk yarıda 4 gol birden atan Beşiktaş, ikinci yarıyı 1-0 geride kapattı’ diyebilmesi gerekir Solskjaer’in. Zira hala net bir oyun gücünden, doğru bir savunmadan bahsetmek fazla iyimserlik olur. Abraham, ilk yarıda hat-trick yaparak Beşiktaş’ın tarihine geçmiş olabilir, lakin ikinci yarıdaki vurdumduymazlık ve sağ bek kademesi üzerinden yenen gol tüm takıma büyük bir ders olmalı. Maça Svensson ile başlayan Solskjaer, ikinci yarıya Norveçli sağ bekin yerine Tayfur Bingöl ile başlayarak St-Patricks’e yol gösterdi denebilir. Nitekim Tayfur’un arkasına atılan toptan çıkan gol Beşiktaş’ın en büyük zaaflarından birinin sahaya yansımasıydı. Beşiktaş şayet şampiyonluk yarışında sezonun sonuna kadar rekabette kalmak istiyorsa kadro planlamasını yeniden ele almalı ve işe beklerinden başlamalı. Ne Jurasek, ne Svensson ne de Tayfur Bingöl Beşiktaş’ı hedefe götürecek bekler." (Fanatik)