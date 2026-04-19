Trabzonspor son dakikada yıkıldı: Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Papara Park'taki maç 1-1 tamamlandı.

Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in golünü 90+3. dakikada Davie Selke attı.

Trabzonspor, hafta arasında perşembe günü Türkiye Kupası maçında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Augusto, Onuachu.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 1-1 Başakşehir

90' GOL | Selke'nin attığı gol ile Başakşehir beraberliği yakaladı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

89' Trabzonspor'da Oulai yerine Bouchouari oyuna dahil oldu.

87' SARI KART | Başakşehir'de Fayzullayev sarı kart gördü.

82' Trabzonspor'da Zubkov yerine Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu.

81' Başakşehir'de Yusuf Sarı yerine Fayzullayev oyuna dahil oldu.

80' Alper Akarsu, Onuachu'nun topu kontrol etmete çalıştığı sırada elle oynadığına karar verdi.

75' Başakşehir'de iki oyuncu değişikliği birden; Bertuğ yerine Selke ve Shomurodov yerine Da Costa oyuna dahil oldu.

73' Mustafa Eskihellaç'ın topla birlikte Başakşehir yarı alanını aşarak Augusto'ya bıraktığı top sonrası Augusto karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

73' GOL | Augusto'nun golü ile Trabzonspor öne geçti.

66' SARI KART | Opoku'nun Augusto'ya yaptığı müdahale sonrası Alper Akarsu sarı kartını gösterdi.

57' Nwakaeme'nin şutu savunmaya çarparak direğin yanından kornere gitti.

56' Zubkov'un açtığı ortaya Onuachu'dan önce Başakşehir savunması kafa vurarak uzaklaştırdı.

55' Nwakaeme'nin ceza alanında Onuachu'ya gönderdiği pasa Başakşehir savunması müdahale ederek uzaklaştırdı.

52' Brnic'in ceza alanında yerden çevirdiği topta Savic kayarak topu kazandı.

51' Yusuf Sarı'nın sağ kanatta çizgiye inerek çevirdiği topa Savic dışarıdan geldiğine dair itiraz etti.

49' Brnic'in açtığı ortada Shomurodov topu kontrole etmek istedi ancak Trabzonspor savunması yetişerek topu kaptı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

42' Hakem Alper Akarsu VAR'ı dinleyerek temiz olduğuna karar verdi.

41' Kornerde ceza alanına düşen topa Savic vurdu ama çerçeveyi tutturamadı. Trabzonsporlu futbolcular öncesinde yaşanan pozisyon için penaltı itirazında bulunuyor.

36' Onur Bulut ceza sahası içerisinde önüne düşen topu sağ alt köşeye vurdu ancak Onana geçit vermedi.

27' Augusto'nun içeriye çevirdiği topta Onuachu topa vurdu ancak top savunmaya çarparak kornere gitti.

23' Kazımcan'ın yerden içeriye çevirdiği ortaya Savic kayarak müdahale edip kornere gönderdi.

21' Yusuf Sarı ceza sahası içerisinde topu sola çekerek ayak içi bir vuruş denedi ancak top doğrudan dışarıya çıktı.

20' Trabzonspor'da Onuachu sol kanattaki Pina'ya topu göndermek isterken pas hatası yaptı ve topu kaptırdı.

19' Mustafa Eskihellaç'ın hava topu mücadelesinde Kemen'e yaptığı harekete Alper Akarsu faul düdüğü çaldı. Mustafa'nın itirazları sonrasında ise sözlü uyarıda bulundu.

16' Yusuf Sarı'nın açtığı ortayı Trabzonspor savunması müdahale ederek uzaklaştırdı.

7' Pina'nın rakibinden kurtarmaya çalıştığı top sırasında hakem faul yaptığını işaret etti.

6' Shomurodov'un sol kanata gönderdiği harika pas sonrası Kazımcan içeriye yerden bir orta denedi ancak hiçbir Başakşehirli futbolcu orada değildi.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.