Trabzonspor'dan ırkçı paylaşımlara tepki: 'Gereken hukuksal adımlar hızlıca atıldı'

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada Simon Banza'ya yönelik yapılan ırkçı paylaşımlara tepki gösterdi. Bordo mavili ekip, söz konusu paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.

Trabzonspor'dan ırkçı paylaşımlara tepki: 'Gereken hukuksal adımlar hızlıca atıldı'
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:22

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası futbolcu Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan "ırkçı" paylaşımların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."


Etiketler: #Simon Banza #trabzonspor #ırkçı saldırı

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