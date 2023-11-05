Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Seride kötü son...'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:02

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:08

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Spor yazarları dev maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe-Trabzonspor maçları derbi havası taşır. Aynısına yine tanıklık ettim. Abdullah Avcı ayrıldığı yerine yeniden geri döndü. Hem de ne dönüş... F.Bahçe; Becao, Djiku ve özellikle Fred’in yokluğunu çok aradı. Hücum neredeyse hiç üretken değildi, ilk yarı şut dahi çekemedi. Devre 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle geçildi ama ikinci yarı başlar başlamaz iki dakikada yenen iki gol Sarı-Lacivertlilerin bütün ayarını bozdu. F.Bahçe, Tadic’in 2 penaltı golüyle umutlandı ama yetmedi, 19 maçlık serisi kötü son buldu." (Cumhuriyet)

"DENGESİNİ BOZDU, RESMEN EZDİ"

Ercan Güven: "Abdullah Avcı resmen ezdi İsmail Kartal’ı… Dengesini bozdu. Oyun ve oyuncu tercihinden sonra hamlelerinde de açık hatalar yaptırdı. Takımını kendinden güçlü rakibe karşı motive etmiş olan maçı kaosa çevirip parsayı toplayan Avcı’ydı." (Milliyet)

Uğur Meleke: "Göklerin hakimi Onuachu gerçekten enteresan bir adam. Belçika Ligi’nde tek devrede gösterdiği 16 gollük fantastik performans, onu Premier Lig’e götürdü. Ancak Premier Lig’in belki de en kaotik takımı Southampton’a geldiği ve küme düştükleri için kendini Trabzon’da buldu. Geldiği günden beri de Trabzon’u havadan oynamaya teşvik ediyor. Sonuç da alıyor iki aydır. Trabzon formasıyla ilk olarak Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı. Golle tanışması sadece yarım saat sürdü. Hatay’a bir gol attı, diğerinde havada Aburjania’dan alan oydu. Pendik’e bir gol attı, ikincide frikiği kazandı. Alanyalı Aliti’yi kendi kalesine gole zorlayan oydu. Bu maçta bulduğu ilk fırsatta dengeyi bozdu, üçüncü golde de Samet’ten kazanan o... Geldiği günden beri Trabzon’un attığı hemen hemen her golün içinde var Onuachu." (Hürriyet)

"FENERBAHÇE'Yİ OYUNDAN KOPARTTI"

Ali Gültiken: "Visca çok önemli bir oyuncu. İlk golde yine imzasını attı. Onuachu üzerinden oynanan oyunda Trabzonspor her defasında inisiyatifi elinde tuttu. Onuachu attığı ilk golle Fenerbahçe'nin ayarını bozdu. Fenerbahçe'yi tamamen oyundan koparttı. İlk golü yemenin Fenerbahçe'yi bu kadar erozyona ve güven kaybına uğratmış olması kimsenin beklemediği bir şeydi. İkinci yarı yenen 2. gol bu şaşkınları zirveye çıkardı. Trabzonspor'un Avcı ile uyguladığı taktik ve 90 dakikaya yayılan sakinlik büyük dönüşüm yarattı." (Sabah)

Ogün Temizkanoğlu: "Fenerbahçe adına hiçbir şeyin doğru işlediğini düşünmüyorum. Trabzonspor çok iyi konsantre oldu ve Fenerbahçe'nin reaksiyonuna müsaade etmedi. Trabzonspor çok doğru oynadı ve doğru alanları kapattı. Trabzonspor'un doğru oyunu Fenerbahçe'yi frenledi. Her maçta ipleri elinde tutan Fenerbahçe kontrolü verdi. Ne olursa olsun Trabzonspor bugün hak ettiği bir skor aldı. İkinci yarının başındaki iki gol Trabzonspor'u çok rahatlattı. Tempoyu düşürdüler ve bu onları galibiyete götürdü. Trabzonspor'un topa daha fazla sahip olması gerekiyor."

"TRABZONSPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ"

Erman Toroğlu: "İnanın iki tarafın futbolcuları da çok iyi niyetliler. Hakem mümkün olduğu kadar gördüğünü çalmaya uğraştı ama haliyle takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Mesela size bir şey söyleyeyim; Osayi'nin sarı kartı var. 90+'da kendini hakemi aldatmaya atıyor ve sarı kart olması gerek ama yok. Aynı Osayi bir pozisyon sonra çok etkili pozisyonda topu çıkarıyor. Ama inanın bu maçın salimen bitmesi için inanın dua ettim. Buradaki en masum insanlar futbolcular. Onlar Türkiye'deki bu pisliğe uymadılar. Futbolumuz bataklık. Burada ne anlatsam boş. Fenerbahçe çok iyi gidiyordu, bir yerde tökezleyecekti. Bunun da nedeni sakatlıklar. Trabzonspor'un bildiğimiz bir Fenerbahçe takıntısı var. Onlar için rakibini yenmek önemli. 26 yıl sonra bunu başardılar. Trabzonspor galibiyeti hak etti. Böyle bir ortamda böyle bir mücadeleyi tebrik etmek lazım. Merak ediyorum, bu maçları bu hale sokan ahlak noksanı insanlar ne diyecekler" (Sabah)