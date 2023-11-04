Fenerbahçe'den tepki! 'Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız!'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 21:35

Güncelleme: 04.11.2023 - 21:35

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası sarı lacivertli kulüpten ilk tepki Sertaç Komsuoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından, "Ahlaksızlık diz boyu… Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız! Yukarıda Allah var, Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız!" paylaşımı yaptı.

Komsuoğlu, ikinci paylaşımında ise "Yusuf Günay'ı Fenerbahçe maçlarına da bekleriz! Şapkasız, saklanmadan!" dedi.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımları: