Fenerbahçe'den tepki! 'Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız!'
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası sarı lacivertli kulüpten ilk tepki Sertaç Komsuoğlu'ndan geldi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından, "Ahlaksızlık diz boyu… Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız! Yukarıda Allah var, Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız!" paylaşımı yaptı.
Komsuoğlu, ikinci paylaşımında ise "Yusuf Günay'ı Fenerbahçe maçlarına da bekleriz! Şapkasız, saklanmadan!" dedi.
İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımları:
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