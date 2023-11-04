Kadıköy'de soğuk duş! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye dur dedi... Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor

Yayınlanma: 04.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 04.11.2023 - 21:09

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-2 kazandı ve 26 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 90. dakikalarda 2 ayrı penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla bir ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe 30 puanda kalırken, Trabzonspor 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor

90' Uğurcan Çakır, zaman geçirdiği için hakem Zorbay Küçük'ten sarı kart gördü.

90' Hakem Zorbay Küçük, Trezeguet'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etti.

90' Trezeguet'nin ceza sahası içinden verdiği pasta Enis Destan topu ağlara gönderdi ancak VAR hakemi Mete Kalkavan yeniden izleme uyarısı verdi.

90' GOL | Fenerbahçe'de Tusan Tadic penaltıda bir kez daha topun başına geçti ve golünü attı. Şimdi skor 2-3.

88' VAR kontrolünün ardından Mendy ceza sahasına erken girdiği için penaltının tekrarlanmasına karar verildi.

87' DİREK! Dusan Tadic'in penaltı vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

86' PENALTI! Çok adamla rakip kaleye giden Fenerbahçe'de Crespo, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

83' SON ANDA! Sol kanatta rakiplerinden sıyrılan ceza sahası içine girdi. Osayi Samuel geriden çok hızlı gelip topu dışarıya yolladı. Nijeryalı oyuncu pozisyonun ardından sakatlık yaşıyor.

80' Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Mert Müldür oyuna giren isim oldu.

79' Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Visca oyundan alınırken, Jens Stryger Larsen ile Taxiarchis Fountas oyuna dahil oldu.

78' KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de rakibini çeken İsmail Yüksek, ikinci sarttan oyun dışında kaldı.

77' Edin Visca, Ferdi'yi çekerek sarı kart gördü.

76' YAN AĞLARDA! Michy Batshuayi'nin ara pasında sağ kanatta dönüp ilerleyen İrfan Can yerden vurdu. Top Uğurcan'ın bakışları arasında yan ağlarda kaldı.

73' Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Zajc oyundan alındı. Crespo ile Batshuayi oyuna dahil oldu.

73' Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yerine Enis Destan oyuna dahil oldu.

70' BU KEZ UĞURCAN! Tadic ile harika bir duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu ceza yayı üzerinden vurdu. Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

69' LIVAKOVIC! Visca sağ kanatta kaptığı topta hızlı geldi. Visca'nın ortaya çıkardığı topta topun gelişine vuran Trezeguet kaleciyi geçemedi.

67' Sağ kanatta ilerleyen Bakasetas, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kaldı. İsmail Yüksek sarı kart görüyor.

62' Trabzonspor'da Trezeguet ve Bakasetas oyuna girdi. Abdülkadir Ömür ve Pepe oyundan alınıyor.

60' GOL | Tadic top ve kaleciyi farklı köşeye yollarak farkı ikiye indirdi.

59' Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösteriyor.

52' Sağ kanatta topu rakibinden kurtaran İrfan Can yerde kaldı. Eren Elmalı sarı kart görüyor.

47' GOL | Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.

46' GOL | Sol kanattan içeriye çevrilen ortada Fenerbahçe savunmasının ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa yerden uzaktan sert vuran Berat Özdemir topu ağlara yolladı.

45' Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İrfan Can Eğribayat'a sarı kart gösterdi.

44' DIŞARIDA! Kullanılan köşe vuruşunun devamında ceza sahası dışında Zajc'ın sert vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

42' Trabzonspor golü buldu ancak karar faul! Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Paul Onuachu'nun kafayı vurduğu top ağlara gitti ancak Zorbay Küçük faul olduğu gerekçesiyle faul kararı verdi.

32' Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Paul Onuachu'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

24' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası içine giren Szymanski, Tadic ile duvar pası yaptı ancak Trabzonspor savunması Polonyalı oyuncuya şut şansı tanımadı.

10' GOL | Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.

3' AUT! Baskı sonucu ön alanda topu kapan Fenerbahçe'de İrfan Can ayak içiyle uzak köşeyi düşündü. Top yandan az farkla dışarıya gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.