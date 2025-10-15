Spor yazarları Türkiye-Gürcistan yorumladı: 'Dünya Kupası'na gitmek bize yakışır'

Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Arif Kızılyalın: "Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi.

Kenan, Yunus, Arda ve Eren’in sürekli artırdığı tempoyla oynanan baskılı futbol, “Çılgın Türkler” mottosunu yeniden canlandırdı. Merih’in iki golle katkı verdiği bu galibiyet, sadece skor değil, yarattığı enerjiyle de alkışı hak etti.

Tribün desteği ve Bulgaristan maçının morali birleşince Play-Off’lara 180 dakika kala umut veren bir tablo ortaya çıktı. “Bizim Çocuklar” eğer böyle oynarlarsa uzatmalı da olsa 2026 Dünya Kupası’na adlarını yazdırırlar." (Cumhuriyet)

"GÜRCİSTAN'I SAHADAN SİLDİK"

Ercan Taner: "Bulgaristan maçından sonra Gürcistan maçında da gol yağmuru yaşattık. İspanya karşısında aldığımız ağır yenilgiye isyan ediyordu futbolcularımız. Oyuna karakter koymak böyle bir şey işte.

Farkı yakalayınca biraz durduk. O zaman da gol yemek kaçınılmaz oldu. Golü bulan Gürcistan hırslanmıştı ama onlar için artık çok geçti.

Dün gece yine rahat kazandık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na mutlaka katılmalıyız. O kupada iz bırakacak oyunculara sahip bir takımız." (Sözcü)

İlker Yağcıoğlu: "Dünya Kupası için Kocaeli'nde final maçına çıktık.

Rakibimizin de bu maç son şansıydı. Gürcü takımının fiziksel ve sert bir takım olduğunu düşündüğümüz de özellikle ön bölgede de son derece yetenekli oyunculara sahip oldukları için zor bir maç olduğunu düşünüyorduk.

Ama Bizim Çocuklar maça öyle bir başladılar ki resmen Gürcüleri sahadan sildik. Görev alan her oyuncumuz müthiş mücadele etti. Her topa sanki final topuymuş gibi yüzde 100'leri ile girip kalitemizle de skoru yakaladık." (Takvim)

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK BİZE YAKIŞIR!"

Levent Tüzemen: "Türk Milli Takımı'na Dünya Kupası'na gitmek çok yakışır. 3 gün arayla önce Bulgarlar'a 6 gol atan, Gürcüler'i 4 golle geçen ve toplamda 10 gol atan Milli Takım oynadığı oyunla izleyenlere güven ve mutluluk verdi.

Güzel oyunun temelinde yetenekli, becerikli, kaliteli, dengeli ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuna sahip olmamazın etkisi var. Kocaeli tribünlerinin hazırladığı konforlu tezahüratlar, A Milli Takım'ın coşkulu, arzulu, istekli ve kazanma duygusu yüksek, keyif veren bir maç izlememizi sağladı.

Millilerin motivasyonu ve hırsı "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" inancındaydı." (Sabah)

Fatih Doğan: "15 yıl önce Tiflis'te atılan doğru "akademi" yapılanmasının meyvelerini toplayan komşu Gürcistan'a Türkiye, "Dikkat! Senden iyisi var" dedi.

Gürcistan'a karşı iki maçta dışarıda- içeride aldığımız net ve farklı galibiyetler ile "Siz EURO 2024'e katılıp performansınızla iyi bir takım olduğunuzu ispat ettiniz ama Türkiye olarak sizden daha kaliteli ve tecrübeli bir takımız" mesajı bir nevi meydan okumasıydı.

En iyi ikincilerden biri olarak Play-Off'a daha avantajlı girmeyi garantiledik. Ancak grubun ve 2026 Dünya Kupası'nın favorisi İspanya'ya bir mesaj yolladık: İlk maçı 6-1 kaybetmiş olabiliriz. Ama ensenizdeyiz. En küçük bir hata ve motivasyon kaybınızda, özellikle de İspanya'da her türlü ihtimali değerlendirmek için hazır olacağız." (Sabah)

"MUTLU OLMAK İÇİN SEBEP ÇOK"

Mustafa Çulcu: "Kocaeli tribünlerinin 17 yıllık milli takım özlemi ile muhteşem desteği takdire değer. Gürcistan ilk 5 dakika önde baskı ve istek ile başladı. Özellikle Arda'yı faullerle oynatmamaya çalıştılar.

İlk yarıda biz 5, rakibimiz ise 10 faul yaptı. Oyunun kontrolünü 5. dakikadan sonra elimize aldık. Kalitemizi ortaya koyduk. Öyle ki Gürcistan'ın o önde baskı isteğini ve hırsını kırmayı geçtim, coşkulu ve akıl dolu oyunumuzla sahaya gömdük. İsmail'in mücadelesini, hırsını seyrederken gözlerim yoruldu. Hakan'ın liderliğinde çağdaş futboldan örnekler sunduk. 3 maçta duran top ve sağ kanat organizasyonlarından 7-8 gol bulduk.

Hepsi harikaydı. Montella'dan doğru hamleler geldi. İkinci yarı özellikle son bölümde zorlandık. Ama kazanmayı bildik. Tebrikler..." (Fotomaç)

Murat Özbostan: "Kocaeli'deki atmosfer tam bir volkan gibi patladı, taraftar müthiş ötesiydi! Goller geldikçe daha da coştular; tezahüratlar, bayraklar, meşaleler, gösteriler… Adeta bir kale duvarı örmüşlerdi Ay-Yıldızlı takıma, Gürcistan nefes bile alamadı.. Bu zaferin bir numaralı kahramanı oldular. Hiç susmadılar. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Fenerbahçeli herkes oradaydı. İşte bu bizim özlediğimiz tabloydu. Helal olsun Kocaeli'ye…

Tribünler kadar özellikle ilk bölümde taktik de harikaydı, Montella resmen sahaya bir satranç tahtası kurmuş! 4-2-3- 1 dizilişiyle orta sahayı kalabalık tutup, hızlı kanat bindirmeleriyle (özellikle Arda ve Kenan'ın hareketliliği) Gürcistan'ı darmadağın ettiler.

Sonuca gelirsek final niteliğinde bir maçı kazandık, dokuz puana ulaştık. Artık play-off %95 cebimizde. Mutlu olmamız için sebepler çok, üzülmemiz gereken tek şey ise Konya'da İspanya'dan yediğimiz fark. Harika takımımıza bakınca İspanya maçının sonucuna insan daha çok üzülüyor." (Sabah)