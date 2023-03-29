Spor yazarları Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı: 'Avrupa bizim neyimize'

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:15

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:26

Türkiye, Bursa'da konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları, A Milli Takımın Hırvatistan'a yenildiği maçı köşelerinde değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Golü yedikten sonra kenarda bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Bütün ölüm-kalım maçlarında ölüyoruz: Norveç’i yenemedik. Portekiz’i geçemedik. FaroeLüksemburg’dan 1 puan alarak bitirdik Uluslar Ligi grubunu. Hırvatlar’a karşı da tablo aynıydı. Bu jenerasyonun hak ettiği teknik ekip bu değil. Mert, Süper Lig zirve yarışçısı Beşiktaş’ın bir numarası. Zeki, Roma’yla Avrupa Ligi çeyrek finalinde. Çağlar Premier Lig’de oynuyor, Atletico yolcusu. Merih, Serie A’da zirve yarışında. Ferdi, Süper Lig’de zirve kovalıyor, 10 gün önce Avrupa Ligi’ndeydi. Orta sahamızda Hollanda Ligi lideri, Avrupa Ligi çeyrek finalisti Feyenoord’un kaptanı Orkun, Bundesliga lideri Dortmund’lu Salih ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalisti Inter’li Hakan oynuyor. Hücumda Süper Lig lideri Galatasaray’ın ası Kerem, Fransa lig ikincisi Marsilya’nın ası Cengiz ve La Liga krallık yarışında ikinci sırada yer alan Enes var." (Hürriyet)

"AVRUPA BİZİM NEYİMİZE"

Şansal Büyüka: "Ermenistan gibi dünya futbolunda “Bamyadan mermi“ olmaktan öteye gidemeyen bir rakip karşısındaki “sıkıntılı“ futboldan sonra, Hırvatistan gibi güçlü bir rakip önündeki “parıltılı“ başlangıç, bizi erken bir iyimserliğe sürükledi… Uluslararası maçlarda asla değiştirmediğimiz bir alışkanlığımız oldu… Bastırıyoruz, yakalıyoruz, atamıyoruz… Rakip ilk defa geliyor, topu ağlarımızdan çıkartıyoruz… Böyle bir huy edindikten sonra nasıl maç kazanırız… İlk 20 dakikada Hırvatistan ceza alanımıza girmedi… Aynı sürede biz 3 fırsatı kullanamadık, bir golde ofsayta yakalandık… Hırvat takımı ilk atağında ilk golü attı… İşte aradaki fark bu… Hem de savunmada en kalabalık halimizle golü yedik… Ferdi rakibini kötü ve kolay kaçırdı… Merkezde Perisiç ile Pasaliç‘in kısa paslaşmalarına iki stoperimiz Melih ve Çağlar Söyüncü seyirci kaldı, Kovaçeviç golü attı…" (Milliyet)

"JESUS'A MI ÖZENDİN KUNTZ"

Bilal Meşe: "Hırvatistan bize hiç yabancı değil, yakamızı bir türlü bırakmıyorlar, sanırsınız ki alnımıza yazılmışlar! Onlardan çektiğimizi bir kamuoyu bilir, bir de ben! Demem o ki, hep tekerimize taş koydular! Yine aynı gruptayız, üstelik bir numaralı favoriler.İstatistiklere şöyle bir göz attım, bugüne kadar Hırvatlarla 11 kez karşı karşıya geldik, sadece bir maç kazanabildik, üçünde ise berabere kaldık. Hırvatların 2018 ve 2022’deki Dünya Kupası’ndaki başarıları hiç de yabana atılacak cinsten değil. Birinde final oynadılar, diğerinde yarı finali gördüler. Yani karneleri pekiyi ötesi... Pardon Arda Güler niye yedek? Sende mi Jesus’a özendin sayın Kuntz? Enes maalesef gerekli patlamayı bu forma altında bir türlü yapamadı, peki Cenk Tosun ve Umut Nayır ne güne duruyor arkadaş?Finaller için umutluyum, niye mi? Çünkü gruptan iki takım çıkacak, dişimize göre rakipler yok değil, yeter ki şu kadrodan ideal, birbirine uyum sağlayan bir ekip çıkaralım, istikrarı oluşturalım." (Milliyet)

"KAMUOYU ARTIK YORULDU"

Ali Gültiken: "Rakibi düşürmek istediğimiz tuzağa kendimiz düştük. Bu seviyelerde bulduğunu atacaksın. Bu kadar basit savunma hataları da yapmayacaksın. 'Yapılanıyoruz', 'Gençlerle yeni bir takım inşa ediyoruz' gibi sözlerden kamuoyu yoruldu. Sonuca dönük oynayabilen bir milli takımı görmek istiyoruz." (Sabah)