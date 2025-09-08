Spor yazarları Türkiye - İspanya maçını değerlendirdi: 'Rezildik, kötüydük, faciaydık'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 yenildi. Spor yazarları, A Milli Takım'ın İspanya karşısında aldığı ağır mağlubiyeti değerlendirdi.

'MÜCADELE YERİNE RAKİBİ İZLEMEYİ SEÇTİK'

Arif Kızılyalın: "İspanya; anlatmaya gerek yok. Milli takımlar bağlamında Avrupa’nın son şampiyonu; Yamal’lı, N.Williams’lı, Pedri’li, Cucurella’lı dev bir kadro. Ve fakat bu fark, yenen yarım düzine golle açıklanamaz! En azından canını dişine takar mücadele edersin! Biz mücadele yerine rakibi izlemeyi seçtik. Düdükle birlikte kusursuz fırtına başladı. Nico vurdu, Uğurcan çıkardı, Pedri skoru değiştirdi. Merino farkı açtı, giren attı çıkan attı maç da burada koptu; halı saha seviyesine indi! Kalite farkı, fiziksel direniş olmayınca rezalete dönüştü. Evet, Gürcistan galibiyeti sonrası “Acaba olur mu?” demiştik ama modern futbolda duygusal kırılmalara yer yok. Bundan sonra Dünya Kupası için hedefimiz ikincilik ve finale barajdan gitmektir!" (Cumhuriyet)

'REZİLDİK, KÖTÜYDÜK, FACİAYDIK'

Halil Özer: "Rezildik, kötüydük, faciaydık. Oynadığımız futbolla bırakın 6-0’ı daha ağır bir skoru hak ettik. İspanyollar dün gece çikolatalı, çilekli pasta biz ise kuru ekmektik. Hani grubumuzda Almanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz filan olsa bizim takımımız onlarla kesinlikle başa çıkabilirdi. Hani bazılarına kaybedebilirdik ama inanın böyle olmazdı. Ama öyle bir kura çektik ki şu anda Avrupa’nın en formda takımı İspanya çıktı karşımıza. Oynadığı pas futbolu, kadrosundaki oyuncuların özelliği ile bize inanılmaz ters gelen bir takım. Bir de Uğurcan’ın kurtardıklarını hesaplarsak ilk yarı daha ağır bir skor olabilirdi.Ama o ağır skor ikinci yarı geldi. 62. dakikaya kadar ağır bir travma yaşadık. Kalemize gelen arka arkaya goller ile bir anda skor 6-0’a geldi. Ve üstelik dakika daha 62’yi gösteriyordu. Aklımıza bundan daha kötüleri geldi. Allah’tan adamlar ya acıdı ya da değişiklikler yüzünden frene basmak zorunda kaldı. Yoksa İngiltere’de bir zamanlar yaşadığımız o ağır felaketin daha kötüsünü hem de kendi evimizde yaşayacaktık." (Milliyet)

'MONTELLA'NIN B PLANI YOK'

Fatih Doğan: "Beni üzen İspanya karşısındaki çaresizliğimiz ama bir o kadar da sistemsizliğimiz. 'Rakip İspanya ve bu da ağır iş kazası' der geçerim. 'İspanya'nın arkasından Dünya Kupası'na da gideriz. Fazla yüklenmeyelim' derim. Ancak tehlike şu; Montella'nın ne bir sistem tercihi ne B planı var. Gürcistan maçında 10 kişi kalıyoruz, 2 gol yiyerek galibiyeti son anda kurtarıyoruz. B Planı yok. Rodri başta, rakip yürüyerek goller atıyor. Ne alan savunması, ne adam savunması yok. Montella sistemi tutarsa başarılı oluyor program dışı bir sürpriz olduğunda oyun sıkışıp kalıyor. Dün de ne B, ne C planı ne de yazıktır ki oyuncu bile değiştirecek sağlıklı müdahaleler, değişikler göremedik." (Sabah)