Spor yazarları Türkiye - Romanya maçını değerlendirdi: 'Bu maçtan çıkarabileceğimiz iki ders var'

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale kaldı. Maçın ardından spor yazarları, A Milli Takım'ın Romanya karşısındaki performansını değerlendirdi.

"FERDİ KADIOĞLU KLASMAN BİRİNCİSİ!"

Mehmet Ayan: İkinci yarının başında Arda’nın harika pasını asiste çeviren Ferdi ile öne geçtik, deneyimimizle, yıldızlarımızla maçı galip bitirmeyi başardık. Ferdi Kadıoğlu’nu son Brighton-Liverpool maçında izlemiştim. Bilhassa ikinci yarı Minteh ve Mitoma ile birlikte rakibini çok zorlamıştı. Ceza sahası ve civarında bulunması sürpriz değil. Hele ki kariyerine bir 8/10 kırması olarak başladığı düşünüldüğünde gol ile buluşması olağan. Maçı çözen oyuncu oldu. Aynı zamanda da Montella döneminde gol katkısı veren 25. oyuncu! 17 farklı oyuncumuz asist yaptı. 18 farklı oyuncu gol attı. (Hürriyet)

"ROMANTİK GECE"

Attila Gökçe: Bu maçta bizimkilere bakalım... Kaledeki Uğurcan’la birlikte tüm savunma, soğukkanlı ve kusursuzdu. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu... Hepsi de üzerlerine düşen görevleri kusursuz yerine getirdiler. O nedenle gol öncesinde gerginliklerini atıp sakinleşerek topu daha akıllıca kullanmanın yollarını aradılar. 53. dakika bir ders olarak futbol eğitim programlarında sık sık gösterilmeli... Uzak mesafelerin golcüsü ve pasörü Arda Güler, Ferdi’ye öylesine muhteşem bir pas attı ki... Premier Lig’de tecrübesini ve klasını yükselten Kadıoğlu da topu iyi kontrol edip kalecinin de müdahale edemeyeceği bir vuruşla gecenin skoruna imzasını atıverdi. (Milliyet)

"HOCA HAKLI ÇIKTI"

Levent Tüzemen: İkinci yarı tüm takım olarak resmen Romanya kalesine çöktük. Bir gol hem umutlarımızı yeşertecek hem de Romanya kilidini açacaktı. Arda Güler'in harika pasına mükemmel koşu yapan Ferdi'nin top kontrolü ve gol vuruşu stattaki herkesi sevinç yumağı haline getirdi. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 tercihinde Montella'yı haklı çıkardı. (Sabah)

"ROMANYA'YI SAĞINDAN YIKTIK!"

Uğur Meleke: Beş gün sonra gideceğimiz deplasman için bence bu maçtan çıkarabileceğimiz iki ders var. Daha fazla şut atmalıyız. Arda’nın Hakan’ın özellikle ilk yarıda daha fazla denemesini beklerdik. Belki Orkun daha fazla dakika alabilir. En uçta Kerem formülünün işlerliğini tekrar gözden geçirmemiz lazım sanki. Acaba deplasmanda Deniz Gül’ün klasik dokuz numara oyununa, top tutuşuna daha fazla ihtiyacımız olur mu? Dün doğru zamanda golü bulup, daha fazlasına ihtiyaç duymadık ama finalde Deniz kartı da kullanılabilir. (Hürriyet)

"KİMSELERİN GÖREMEDİĞİNİ GÖREN ADAM!"

Banu Yelkovan: Duyguların ve kazanma arzusu çok baskın olsa da kontrollü bir oyun izledik. Romanya tempoyu düşürdü, Türkiye ne kadar yerleşirse yerleşsin, skoru erken açamadı. İlk yarı Romanya’nın istediği gibi geçti: Düşük tempo, sınırlı alan, az risk. Türkiye gole ulaşmak için çok bekledi, Arda Güler kalabalığın içinde kimsenin görmediğini ince gördü, Ferdi heyecanla beklediğimiz golü attı. Farkı açmak için istek büyüktü, oyun zaman zaman buna eşlik etti, ama skor bir türlü gelmedi. Öyle ya da böyle Türkiye, hikâyeyi salı gününe taşıdı. Ve bu hasreti bitirmek için o geceye, bu maçtan daha net, daha keskin, daha hazır gitmek zorunda. (Hürriyet)

"ŞUT ÇEKTİRMEDİK"

Bülent Timurlenk: Arda bu, şapkadan tavşan çıkarmak daha kolaydır Ferdi'ye yaptığı asistin yanında. Müthiş bir derin topu kepçeledi ve onun kalitesi, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübe ve mücadelesi ve Ferdi'nin bitmek bilmeyen enerjisiyle birleşince, Romanya geriye düştüğü maçta bile kafasını kaldıramadan, -tek tehlikeli şutu karambolde oğul Hagi'nin attığı- ama sonuçta isabetli şut çekemeden döndü Bükreş'e... Salı akşamı dünden daha zorlu olacak. Sonunda kupa değil Dünya Kupası bileti var. O bilet, milyonlarca insanın hasret kaldığı bilet. Alın gelin... (Sabah)

"ARTIK HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Tunç Kayacı: Bir taraftan skoru korumak, bir taraftan da farkı açıp maçı garantiye alma duygularıyla mücadele etmek kolay değil. Artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Romanya tüm riskleri deneyeceği için hata yapma lüksümüz yoktu. Kısacası Dünya Kupası yolunda telafisi olmayan tek maçlık düelloyu kazanıp rakibimizi bekleyecektik. Gerçekten maçın favorisiydik ve zor bir maç olacağını biliyorduk. Öyle de oldu ama sonunda gülen biz olduk. Artık sevinmek için salı gecesini bekleyeceğiz ve inşallah sonu mutlu bitirip, 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda olacağız. Bu genç kadro bunu hak ediyor. Artık her şey elimizde tebrikler çocuklar, tebrikler Montella. (Fanatik)

"BİZİ ENGELLEYEMEDİLER"

Cem Dizdar: Gol sonrası Romanya başlangıç planını revize edince Milliler’in marifetlerini göstereceği alanlarda da belirginleşmeye başladı. Denediler, denediler olmadı ama finale çıktık neticede. Görüldü ki, söz konusu futbol olunca kağıt üzerindeki hesaplar o kadar kolay tutmuyor. Romanya takımının savunma direnci bizim yüksek marifetli oyuncularımızı beklenen etkiden uzak tuttuysa da hedefe bir adım daha yaklaşmamızı engelleyemedi ve kaldı tek maç. Bu takım bu tutarlı oyunla onu da halledecektir. (Fanatik)