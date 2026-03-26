Milli Takım Romanya'yı devirdi... Dünya Kupası play-off finaline kaldı: Türkiye 1-0 Romanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milli takım 1-0'lık skorla kazandı.

FERDİ KADIOĞLU KİLİDİ AÇTI

53. dakikada Arda Güler'in savunma arkasına attığı nefis pasını kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, Romanya ağlarını havalandırdı.

Daha önce Almanya'ya karşı kazanılan hazırlık maçında gol atan Ferdi, milli formayla ilk resmi golünü atmış oldu.

KENAN YILDIZ'IN ŞUTU DİREĞE TAKILDI

Golün ardından baskısını sürdüren milli takımda Kenan Yıldız'ın 61. dakikadaki şutu direkten auta gitti.

FİNAL MAÇI SALI GÜNÜ

Bu sonuçla birlikte milli takım, play-off finaline yükseldi. Milli takımın rakibi Slovakya - Kosova maçının galibi olacak.

Milli takım final müsabakasını 31 Mart Salı akşamı deplasmanda oynayacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Abdülkerim, Mert, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan.

Romanya: Radu, Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea.

Karşılaşmadan önemli anlar | Türkiye 1-0 Romanya

90' SARI KART | Draguşin ile Kerem sarı kart gördü.

90' SARI KART | Vakit geçirmesi nedeniyle İrfan Can sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

89' Milli takımda Arda ile Hakan oyundan çıkarken İrfan Can Kahveci ile Ozan Kabak dahil oldu.

88' Romanya'da iki oyuncu değişikli birden; Mihaila yerine Baiaram ve Birligea yerine Miculescu oyuna dahil oldu.

86' Köşe vuruşu kullanılırken İsmail ikili mücadelede yerde kalıyor hakem oyunu durdurup kullanılmaması istedi.

85' Hakan ceza sahası dışından şut denedi ama top savunmaya çarparak kornere gitti.

84' Orkun'dan tekte savunma arkasına koşu atan Kerem'e pas düşüncesi ama Romanya savunması son anda müdahale ediyor.

78' Milli takımda Barış Alper'in yerine Orkun Kökçü oyuna dahil oldu.

72' Arda'nın müthiş şutunu kaleci Radu kornere çeldi.

71' Romanya'da oyuncu değişikliği; Hagi yerine Stanciu oyuna dahil oldu.

66' Romanya'da oyuncu değişikliği; Marin yerine Tanase oyuna dahil oldu.

61' Harika paslarla ceza sahasına girdikten sonra topu Kenanla buluşturduk ve sol çaprazdan denediği şut üst direğe çarparak dışarıya gitti.

56' Ceza sahamıza gelen ortada Abdülkerim uzaklaştırmak istedi ama top Hagi'nin önüne düştü, Hagi'nin müsait durumdaki şutu yan ağlarda kaldı.

53' Arda'nın ceza sahası içerisine harika uzun pasında Ferdi Kadıoğlu kendisini harika boşa çıkarttı ve topu ağlara gönderdi.

53' GOL | Ferdi'nin golü ile karşılaşmada öne geçtik.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

39' Barış Alper rakibinin sağından atıp solundan geçmeye çalıştı ama top beklediğinden hızlı gitti.

37' Hakan'ın köşe vuruşunda ceza sahası dışına seken topa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33' Kenan sol kanatta birebir pozisyonda çalımı atarak içeriye çevirdi ama savunma topa dokunarak kornere gönderdi.

32' Kenan sol kanatta Ferdi ile ikili sıkıştırmaya topu kazandı ve çizgiye inerek ceza yayındaki Arda'ya çevirdi, Arda'nın şutu üstten auta gitti.

24' Romanya'nın şutu direkten döndü ama öncesindeki pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

24' Hagi'nin şutuna müdahale edilerek top kornere gönderildi ve Romanya korneri paslaşarak kullandı.

18' SARI KART | Arda'ya faul yapan Dragomir sarı kart gördü.

4' Hakan'ın arka direğe açtığı ortada kaleci Radu topu kontrol etti.

2' Kenan'ın Ferdi'ye ara pasında Ferdi topu içeriye çevirdi ancak Romanya savunması müdahale etti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar milli takım...