Spor yazarları Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Tam bir skandal karar'

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"30 DAKİKALIK FUTBOL YETMEDİ"

Uğur Meleke: Tedesco’yu son haftalarda doğru takım seçimleri, artan fizik kalite ve mücadele seviyesi nedeniyle övmüştük ama dün özellikle ilk 1 saati oynayan takım hayal kırıklığıydı bu anlamda: Plzenliler hücum pres yaptılar, Fenerbahçeliler çıkmakta zorlanıp Ederson’a döndüler. Brezilyalı kalecinin uzun paslarının hiçbirini Talisca-Nesyri ikilisi alamadı. Gerçek şu ki Fenerbahçe ileri dörtlüsünün üçü Szymanski-Talisca-Nesyri iken önde top tutması imkânsız oluyor sarı-lacivertlilerin.

Domenico Tedesco bence dün ilk devredeki kimliksiz oyundan sonra ikinci yarıya aynı 11’le çıkmamalıydı ama o da 60 dakika dayanabildi zaten bu görüntüye. Son yarım saat içinde istekli dörtlü Fred, Duran, Asensio ve Nene oyuna dahil olunca Fenerbahçe’nin nabzı değişti, istek ve tutku arttı sahada. Ancak son bölümdeki o ritim değişikliği de yetmedi 1 puandan fazlasına. (Hürriyet)

"YENİLMESİ ZOR TAKIM OLDULAR"

Halil Özer: Eğer bundan bir ay önce Fenerbahçe’nin Stuttgart, Gaziantep, Beşiktaş ve Plzen maçlarından üç galibiyet ve bir beraberlikle çıkacağını söyleseler muhtemelen kimse inanmazdı. Ama çıktılar. Dün galipte gelebilirlerdi. Yine de yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Fenerbahçe de bunu yaptı. Ama son dört beş maça bakarsak Fenerbahçe yenilmesi çok zor bir takım haline geldi.

Ev sahibi takım sürekli sağ kanadı kullandı. Tabii bu yüzden gerek Oğuz gerekse Brown hiç ileri çıkamadı. Ama rakiplerine de göz açtırmadılar. Yani Fenerbahçe ilk yarıda son haftalarda oynadığı klasik futbolunu sürdürdü.

Dikkatli, mücadeleci ve taktik disiplinli. Belki göze hoş gelen futbol sergilemiyor. Ama sonuç alıyorsa yapacak bir şey yok. Sesimizi kesip oturmalıyız.

Aslında 2. yarı için çok da yazacak bir şey yok. Öyle bir hava vardı ki iki takım da beraberliğe razı bir oyun sergiledi. Sonuçta birer puan ikisine de yarıyor. Fenerbahçe’nin bundan sonraki maçları kısmen kolay. Buradan çıkar da yine de bundan sonra alacağı puanlar ilk sekiz için önemli. (Milliyet)

"YAŞANMAMIŞ DAKİKALAR"

Gürcan Bilgiç: Tedesco'nun forvet arkasında daimi üçlüsünü değiştirmesi, kulübedekilere bu şansı vermesi normal karşılanabilir. Oyuncu grubunu sıcak tutması, çok yüklendiklerini de bir türlü dinlendirmesi gerekiyor ama Szymanski, Oğuz ve Talisca, yanlarına En Nesyri de alarak, "Kim daha kötü oynayacak" yarışmasının içindeydiler.

İlk yarıyı sarı kartla bitiren iki merkez; Alvarez ve İsmail'i de bir kenara yazmak lazım. İsmail'i seyretmeye gelenler varmış. Dünden sonra bilet rezervasyonlarını değiştirmişlerdir. Kendine güven başka bir şey, topu ayağına aldığında saçmalama peşine düşmek başka…

Fred girene kadar ne top kapabilen ne de oyun kurabilen bir orta sahası vardı Fenerbahçe'nin. İlk kornerlerini 80'den sonra kazandılar. Kısacası Ederson ve Skriniar'ın omuzlarına binerek beraberliği kurtardılar da diyebiliriz, Nesryi veya Fred boş kaleye atsalar "İki puanı kaybettiler" de… Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz… (Sabah)

"MADALYONUN DİĞER YÜZÜ"

Ömer Üründül: Tedesco, Viktoria Plzen'in çok koşan, sert oynayan ve kendine özgü bir düzeni bulunan takım olduğunu işaret etmişti. Ama ben dün gece sahaya sürdüğü takım tertibini ve ondan sonra yaptığı mantığımla bağdaşmayan bazı hamleleri çok yadırgadım.

Tedesco, hamlelerinde İsmail'i de oyundan çıkardı. Her zaman vurguluyorum, bana göre Talisca ile Asensio birlikte oynamaz. Üstelik her pozisyonda güçsüzlükten yere düşen Talisca'nın 90 dakika oyunda kalması da ayrı bir konu.

Ben Tedesco'yu Oğuz'u oynatmadı diye eleştiriyordum. Dünkü Oğuz felaketini gördükten sonra sözümü geri aldım.

Gelelim son saniyeye; Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar. (Sabah)