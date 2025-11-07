Milan Skriniar hakemle olan penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: 'Bana söylediği şey...'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları açıklamalarda bulundu. Ederson ve Skriniar değerlendirmelerini paylaştı.

File bekçisi Ederson maçın ardından; "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Baskı yarattık ama 1 puan aldık. Açıkçası hakemin verdiği kararla alakalı penaltı olmalıydı. Hakemin kararını anlayamadım. Bir sakatlık dönemim olmuştu. Mutluyum oynayabildiğim için. Aşama aşama daha iyi oluyoruz. Kendi adıma çok daha iyisini de ortaya koymak istiyorum" dedi.

Milan Skriniar ise açıklamasında; "Zor olacağını biliyorduk. Topu tutmakta sorun yaşadığımız anlar oldu. 2. yarı daha iyiydik. Şanslar da yarattık ama maalesef goller bulamadık. Netice itibariyle gol yemediğimiz için de mutluyum. Son maçlarımız kadar yüksek seviyede değildik belki ama daha iyisini yapabiliriz, yapabileceğimizi biliyorum" sözlerini sarfetti.

PENALTI SÖZLERİ

Skriniar son dakika pozisyonu için; "Benim gördüğüm açıdan pozisyon penaltıydı. Sonrasını ve tekrarını izlemedim tabii ki. Hakemin bana söylediği şey Jhon Duran'ın ilk faulü yapan olduğuydu pozisyonda. Garip bir tabii ki anlayamadım" dedi.