Spor yorumcuları Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasını yorumladı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:41

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'a 3-2 mağlup olurken ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca yönetime ve İspanyol teknik direktör Domenec Torrent' tepki gösterdi.

Spor yorumcuları, Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı değerlendirirken Galatasaray'ın oynadığı kötü futbola vurgu yaptı.

Spor yazarlarının karşılaşmayı değerlendirdiği yazıları şu şekilde:

Erman Toroğlu: "Galatasaray'ın teknik direktörü, teknik direktör değil. Adamın kenarda duruşu sakat, ben topçu olsam inanmam. Pep Guardiola'nın yardımcısıymış... Keşke aşçısını getirselermiş, en azından yemek yapardı. Galatasaray için son zamanlarda yapacağım yorum hep aynı oluyor, zannediyorum bundan sonra aynı olacak: Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Kim ağlayacak? Seyirci. Peki Galatasaray'la kim dalga geçecek? Kongre üyeleri. Mustafa Cengiz vefat ettikten sonra Galatasaray'ın ne başı belli ne arka tarafı. Yönetim böyle olursa takımın da düzgün olacak hali yok. Helal olsun Galatasaray seyircisine."

Şansal Büyüka: "Soyadı Sağlam olmasına rağmen, sağlam duramayan, eyyam yapan ve Sacha Boey’e kırmızı kart çekemeyen Kadir Sağlam’dan da hakem olmaz. Sivas‘ı anlamadım. Galatasaray golünde dakikalarca faul var diye itiraz ettiler. Faul var mı? Tartışılır, hatta çoğu hakem oynatır. Hadi faul diyelim... Kardeşim o faulün üstüne kaç pozisyon geçti, Galatasaray sayısız pas yaptı... Düşünün Ankara’da faul oldu, Sivas kalesinde gol oldu. O top Ankara‘dan Sivas‘a gelene kadar neredeydin, o kadar pası Galatasaray’a niye yaptırdın, önce ona bak... Galatasaray golü attı, sonrasında dükkanı kapattı. Buna rağmen Babel, bir metreden kafayla topu dışarı vurmasa fark ikiye çıkardı ve maç kopardı. Galatasaray bunu beceremedi. Sivas oyuna ve Galatasaray’a hükmetmeye başladı, maçı tek kaleye çevirdi ve ilk yarının son dakikalarında beraberliği yakaladı." (Milliyet)

Rıdvan Dilmen: "Torrent, ne geleceği planlayabildi ne de takımı yukarı taşıyabildi. Ayrıca rakip analizinde ne kadar eksik olduğunu da bugün gördük. Taylan ve Pulgar orta sahada tek oynaması gereken oyuncular. İkisi de yanlarında bir oyuncu olunca performansını tam kapasiteyle gösteremiyor. Devre arası Halil'i alınca takımın kazanma şansını düşürdü Torrent. Halil değişikliği "ya hep ya hiç" değişikliğidir. Üstüne üstlük Sivasspor'un temposunu da kıramadınız. Torrent kendini düşünüyor, tıpkı Valerien Ismael gibi. Bugün Babel'i Morutan'dan önde görebilirsin ancak seneye olacak isim Babel değil, Morutan. "Morutan, oynamak isteyen bir oyuncu. Kariyerinde ilk defa ülkesinin dışına çıkan bir oyuncu oynamazsa tabii ki de içine kapanır."

Önder Özen: "Galatasaray orta sahası belki de ligin en kötülerinden biri, maalesef gerçek bu. Pulgar, Taylan, Berkan ne gol var ne asist. Toplam maçları 80'i buldu neredeyse. Gol asist yapmayabilirsiniz ama siz savunmada da katkı veremiyorsunuz. İdari ibra kavramı bana biraz mantıksız geliyor. Her dönemde bu kadar kolay değişimi göze almak pek mantıklı değil. Galatasaray siyaseti, Galatasaray menfaatlerinin önüne geçmiş durumda. Bir an önce ibra, seçim gibi gündemleri bir kenara atmalısınız. Spor kulüpleri sürekli hareket halinde olmak zorundadır. Kimse sizi beklemez, bir şekilde devam etmek zorundasınız."