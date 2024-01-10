Sportif direktör, İstanbul'a geldi: Panathinaikos, Samet Akaydin transferini bitiriyor!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:13

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:19

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.