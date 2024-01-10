Sportif direktör, İstanbul'a geldi: Panathinaikos, Samet Akaydin transferini bitiriyor!
Panathinaikos Sportif Direktörü Giannis'in Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin transferini bitirmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.
Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İSTANBUL'A GELDİLER
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.
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