Sportif direktör, İstanbul'a geldi: Panathinaikos, Samet Akaydin transferini bitiriyor!

Panathinaikos Sportif Direktörü Giannis'in Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin transferini bitirmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:13
Sportif direktör, İstanbul'a geldi: Panathinaikos, Samet Akaydin transferini bitiriyor!
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı. 


Panathinaikos samet akaydin fatih terim

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