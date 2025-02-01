Sportif direktör transferde ısrarcı: İtalyan devinden Victor Osimhen planı
Juventus, sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırıp Victor Osimhen'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
GIUNTOLI ÇOK ISRARCI
Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus Kulübü'nde, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.
75 MİLYON EURO
Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlanan Juventus'un bu transferde Galatasaray'dan önce hareket ederek imzayı attırmayı hedeflediği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 17 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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