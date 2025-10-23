Sporting, 10 kişi kalan Marsilya'yı devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Sporting Lizbon ve Marsilya karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri dakika 69'da Geny Catamo ile 86. dakikada Alisson Santos attı. Marsilya'nın golünü ise 14. dakikada Igor Paixao kaydetti.
MARSİLYA 10 KİŞİ KALDI
Marsilya, Emerson'un 45+2'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bu sonucun ardından Sporting, puanını 6 yaptı. Marsilya ise 3 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Sporting, Juventus deplasmanına gidecek. Marsilya, Atalanta'yı konuk edecek.