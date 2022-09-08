UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Viktoria Plzen'i 5 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekip Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Çek kulüp Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Katalan devi 5-1'lik skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Franck Kessie, 34, 45 ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski ve 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Konuk ekip Viktoria Plzen'in tek golü 44. dakikada Jan Sykora'dan geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona, gruplara 3 puanla başladı. Viktoria Plzen, haftayı puansız geçti.
C Grubu'nunun ikinci haftasında Barcelona, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Viktoria Plzen sahasında Inter'i ağırlayacak.
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