UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Inter'i 2 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan kulüp Inter, kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 12:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Inter'i 2 golle geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, Inter deplasmanına konuk oldu. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0'lık skorla kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) kaydetti.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 3 puana yükseldi. Inter, ilk hafta puan alamadı.

Gruplarda bir sonraki hafta Bayern Münih, Barcelona'yı ağırlayacak. Inter, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.


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