Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:15
Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Premier Lig'in 14. hafta heyecanı sürüyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

SPORTING LIZBON - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

SPORTING LIZBON - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Nuno Almeida'nın yöneteceği karşılaşma Sport Smart'tann naklen yayımlanacak.

Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'inde deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 3-2 mağlup olmuştu.

Porto ise evinde Casa Pia'yı 3-1 mağlup etmişti.


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