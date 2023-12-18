Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
Portekiz Premier Lig'in 14. hafta heyecanı sürüyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.
SPORTING LIZBON - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
SPORTING LIZBON - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Nuno Almeida'nın yöneteceği karşılaşma Sport Smart'tann naklen yayımlanacak.
Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'inde deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 3-2 mağlup olmuştu.
Porto ise evinde Casa Pia'yı 3-1 mağlup etmişti.
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