Spurs, başantrenörü Popovich ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:20
Spurs, başantrenörü Popovich ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Abone Ol google-news
Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs, başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.

NBA'den yapılan açıklamada, "San Antonio Spurs bugün başantrenör Gregg Popovich'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp politikası uyarınca, sözleşmenin şartları açıklanmadı" ifadeleri yer aldı.

Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımını; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda beş NBA şampiyonluğuna taşıdı.

Popovich, başantrenörlük kariyerinde 1366 normal sezon galibiyetiyle NBA'de en fazla maç kazanan başantrenör rekorunu da elinde bulunduruyor.



nba cedi osman San Antonio Spurs Gregg Popovich

İlgili Haberler

NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu

NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu
NBA'de Cedi Osman'dan play-off'a veda!

NBA'de Cedi Osman'dan play-off'a veda!
NBA'de Cedi Osman'dan galibiyete büyük katkı

NBA'de Cedi Osman'dan galibiyete büyük katkı

En Çok Okunan Haberler