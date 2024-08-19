Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı: İşte fesih bedeli!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 28 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 22:15
Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı: İşte fesih bedeli!
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Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

700 BİN EURO FESİH BEDELİ

Trabzonspor, ayrıca Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin Euro fesih bedeli ödeneceğini de KAP'a bildirdi.

28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık geçirdi. Trabzonspor formasını 35 kez terleten Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


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