Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı: İşte fesih bedeli!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 28 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
700 BİN EURO FESİH BEDELİ
Trabzonspor, ayrıca Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin Euro fesih bedeli ödeneceğini de KAP'a bildirdi.
28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık geçirdi. Trabzonspor formasını 35 kez terleten Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- İstanbulspor 3 puanı tek golle aldı!
- Kasımpaşa puanı 90+1'de kurtardı!
- Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet!
- Real Valladolid 3 puanı tek golle aldı!
- Atalanta'dan 4 gollü başlangıç!
- Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!
- Ali Koç'tan İçişleri Bakanı'na ziyaret
- Galatasaray'dan itidal çağrısı!
- Leicester City'den orta sahaya İngiliz takviye!
- Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın zam planı ortaya çıktı!
- Bankalar faiz oranlarını güncelledi
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- 'Dincilik afyondur'
- Kunter, olimpiyat başarısızlığının nedenlerini anlattı
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi
- Dilan Polat için tahliye kararı
- Alain Delon'un vasiyetindeki ilginç gömülme isteği!