Stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı ambulanstan seslendirildi

Bursa'da seyircisiz oynanan Bursaspor- Ankaraspor maçı öncesinde stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı, saha kenarında hazır bekleyen ambulanstan seslendirilerek okundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:46
Stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı ambulanstan seslendirildi
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TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 25’inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle 7 maç ceza verilen Bursaspor, ilk seyircisiz maçına Ankaraspor’la çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan karşılaşma öncesi stadyumdaki ses sistemi arızalandı. İstiklal Marşı seslendirilemeyince, sahada hazır bekletilen ambulans devreye sokuldu.

Megafon hoparlör görevi görerek, İstiklal Marşı telefondan çalınarak, seslendirildi.



Bursaspor Ankaraspor İstiklal Marşı

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