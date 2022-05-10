Stefan Kuntz, 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
A Milli Takım Teknik Direktörü Stafan Kuntz, 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncuları ile buluştuğu yemekte açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Maça çıktığınızda yaptığınız işten keyif alın ve babanızın size ilk armağan ettiği topla oynamaya başladığınız andaki şevkle mücadele edin" dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 16 Mayıs - 1 Haziran'da İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Kuntz, genç millilere başarı diledi.
Alman teknik adam, oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, "Hepinizin ne kadar iyi olduğunu görebilmek, böylesi turnuvalarla mümkün olur çünkü en iyi rakiplere karşı mücadele edersiniz. Orası bir sahnedir ve edineceğiniz tecrübe eşsizdir. Finallerde en mühim konu takım halinde iyi mücadele etmektir. Rakibi şaşırtmak istiyorsanız takım olarak birlikte hareket etmelisiniz" ifadelerini kullandı.
"Futbolda bireysel hedeflerden önce takımın hedeflerinin geldiğinin bilincinde olmanız gerekir" diyen Stefan Kuntz, "Takımca başarılı olmanız, zaten bireysel olarak da ön plana çıkmanızı sağlayacaktır. Maça çıktığınızda yaptığınız işten keyif alın ve babanızın size ilk armağan ettiği topla oynamaya başladığınız andaki şevkle mücadele edin. Hepinize İsrail'de başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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