Stefan Kuntz ayrılık iddialarına yanıt verdi!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:42

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesinde konuştu.

"Şu ana kadar gayet iyi getirdik, hedefimiz iki maçı da kazanmak" diyen Alman teknik adam, kadroya davet edilmeyen Salih Uçan ve Umut Bozok için gelen soruya, "Açıkçası benim kafamdaki düşünce şuydu; mayıs ve haziran dönemindeki maçları hangi oyuncularla geçtiysem yine aynı oyuncularla oynamak. Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık. Biz bir kitap yazmaya başladık ve onu bu oyuncularla yaptık. Ban göre doğru olan, onlarla devam etmek. Ekibimle birlikte lig maçlarını izledik ve şu an gördüğünüz oyuncuları çağırdık" diye cevap verdi.

AYRILIK HABERLERİNE CEVAP

Kuntz, son dönemde artan ayrılık haberlerinin sorulması üzerine, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış bir şey mi var? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. İnsanların görüşlerine saygı duyuyorum. Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısında da konuşan 59 yaşındaki teknik direktör, "UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek, ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıkladığımız kadroyu korumak istedik. Farklı oyuncuları toplamak, bence mantıklı bir şey değil. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmek. İkinci de takım ruhuydu" yorumunda bulundu.

"KADROYU DEĞİŞTİRMEYECEKTİK"

Sakatlıklar olmasaydı mayıs ve haziran ayındaki kadroyu bozmayacağını söyleyen Kuntz, "Sakatlıklar olmasaydı, kadroyu asla değiştirmeyecektik. Süper Lig'de maç kaçırmadan izledik. Oyuncuların oynadığı kulüplerin teknik direktörleriyle de konuştuk. Kenan Hoca, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan ile görüştü. Ben de Jorge Jesus ve Ömer Erdoğan ile görüştüm" değerlendirmesinde bulundu.

Kadroya sonradan dahil edilen Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek için konuşan Alman çalıştırıcı, "Kulübe ve bir oyuncuya karşı karar aldığımız yok. Tolga Ciğerci, bizi biliyor. Uzun boylu, defansif yönü güçlü bir oyuncu. Faroe Adaları da uzun ve fizikli. Onlara karşı reaksiyon verebilir. İsmail Yüksek potansiyelini gösteren bir isim oldu. Dorukhan ve Salih Özcan'ı kaybettik. Mücadeleci bir oyuncu düşündük, onu aldık. Tüm teknik adamlara da görüşmelerde dürüstçe bilgi verdiği için teşekkür ederiz" dedi.

"BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Salı günkü antrenmanda yer almayan Merih Demiral'ın, çarşamba günü takımla birlikte çalışacağını söyleyen Stefan Kuntz, "İlk yılımızı değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Şu an amacımız Uluslar Ligi. Burada olurum ya da olmam... Ancak EURO 2024'e elemelerle gidemezsek, ikinci bir şans olarak Uluslar Ligi'ni cebimizde tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GENÇ OYUNCULAR DENEYEBİLİRİZ"

Kasım ayındaki maçlarda genç oyuncuları deneyebileceklerini söyleyen başarılı teknik direktör, "Kasım ayında oynanacak maçların öncesinde ve genç performansı iyi olan oyuncuları deneyebiliriz. 4-6 arasında genç oyuncuyu burada denemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Lüksemburg maçındaki oyun planına da değinen Alman hoca, "Orkun Kökçü ve Serdar Gürler'in maçta özel görevleri olacak" dedi.

"HAYATI BEYAZDAN SİYAHA DÖNDÜ"

Kuntz, basın mensuplarından gelen, "Çıkış yapıp Avrupa kulüplerine giden oyuncuların bunu devam ettirememesinin sebebi nedir?" sorusuna, "Her olaya kendi bakış açısıyla bakmalıyız. Cevap vermesi kolay bir soru değil. Belki de genç bir oyuncuyu hemen bir Avrupa kulübüne göndermemeliyiz. Genç bir oyuncum vardı. Herkes onu destekliyordu. Sahada her istediğini yapabiliyordu. Takım arkadaşları da onun eksiklerini kapatmaya çalışıyordu. Ve sonra 25 milyon Euro'ya daha büyük bir kulübe gitti. Bahsettiğim oyuncu, Bundesliga içinde bir kulübe transfer oldu ama hayatı beyazdan siyaha döndü. Bir de başka ülkeye transfer olmayı düşünün. Bu düşüşler olabilir. Normal olarak değerlendirmeliyiz" şeklinde cevap verdi.

"FARKLI KALECİLER OLACAK"

Kuntz, ilk 4 maçlarda farklı kalecilerle oynadığı ve Lüksemburg ile Faroe Adaları karşılaşmalarında kalede kimin olacağı şeklinde gelen soru karşısında ise, "Sanırım ilk maçımı birinci kalecimle, ikinci maçımı ise ikinci kalecimle oynayacağım" ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki teknik direktör, Kasım ayındaki hazırlık maçları programının belli olup olmadığı yönünde gelen soruya, "İskoçya ile Diyarbakır'da, Gaziantep'te ise Çekya ile karşılaşma durumumuz var. Görüşmeler devam ediyor. Güney Amerika'dan teklifler aldık. Ancak Avrupa'dan rakiplerle oynamak istedik" yanıtını verdi.

Kuntz, "Neden burada olursam dediniz?" sorusuna, "Espri anlayışıma hakim olmadığınız için anlamamış olabilirsiniz. Orada biraz iğneleyici dokundurma yaptım. Hepsi bu. Şöyle diyelim o zaman, Uluslar Ligi'ni umursamıyorum. EURO 2024 Elemeleri'nden direkt turnuvaya gideceğiz" diye cevap verdi.

Stefan Kuntz, son olarak "Genç milli takım maçlarını da takip ediyoruz. Gürcistan ile bir maçı olacak gençlerimizin. Hamit Altıntop ile birlikte takip edeceğiz" dedi.