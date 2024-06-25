Stefan Kuntz EURO 2024 şampiyonluk adayını açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Kuntz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kupayı kazanacağını düşündüğü takımı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:46
Stefan Kuntz EURO 2024 şampiyonluk adayını açıkladı!
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan önce görev yapan Stefan Kuntz, Türkiye ve EURO2024 ile ilgili açıklamada bulundu.

Sabah'a konuşan Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI

Ülkesi Almanya için de değerlendirmede bulunan Stefan Kuntz, "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.


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