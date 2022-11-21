Stefan Kuntz, Katar'da rakiplerimizi izleyecek

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:47

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere bugün Katar'a gitti.

Kuntz, Lichte ile beraber ilk olarak bugün B Grubu'nda saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Amerika Birleşik Devletleri - Galler karşılaşmasını izleyecek. Kuntz'un takip edeceği diğer karşılaşmalar şöyle:

23 Kasım Çarşamba: Fas - Hırvatistan

25 Kasım Cuma: Galler - İran

27 Kasım Pazar: Hırvatistan - Kanada

29 Kasım Salı: Galler - İngiltere

1 Aralık Perşembe: Hırvatistan - Belçika



